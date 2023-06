Julio Rodríguez es el primer jugador en anotarse al Home Run Derby 2023

Email it

Julio Rodríguez es el primer jugador de la MLB en anunciar que irá al Home Run Derby 2023. El toletero dominicano de los Marineros de Seattle dice sí al festival de cuadrangulares a través de un video en sus redes sociales este viernes.

Rodríguez brilló como novato en el evento del año pasado, electrizando a la multitud del Dodger Stadium con una conmovedora actuación que lo vio terminar como subcampeón detrás de Juan Soto.

En su participación en 2022, donde superó con amplitud a Corey Seager, el nacido en Loma de Cabrera hace 21 años conectó 32 roletazos. Así se convirtió en el novato que más cuadrangulares logró en primera ronda. Además, con la mayor cantidad para un novato en cualquier ronda que no haya incluido un swing-off.

Ahora con 22 años, Rodríguez firmó una lucrativa extensión a largo plazo, llevó a los Marineros a su primera aparición en la postemporada en más de 20 años y ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana.

Ahora, con un comienzo lento de esta temporada, incluida una producción deslucida en el plato y sin obtener suficientes votos para siquiera avanzar como uno de los seis lugares finalistas en los jardines para la alineación titular de la Liga Americana, hubo algunas especulaciones sobre si Rodríguez participaría.

No obstante, no es raro que un jugador que no es seleccionado como All-Star participe en el Home Run Derby. Tres jugadores: Pete Alonso (2021), Giancarlo Stanton (2016) y Yoenis Céspedes (2013) han ganado el título del derby de jonrones sin ser elegidos como integrantes del equipo All-Star en ese mismo año.

El derbi de este año tendrá lugar el lunes 10 de julio.