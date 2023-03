Justin Verlander rumbo a la lista de lesionados en el día inaugural

Los Mets de Nueva York anunciaron este jueves que el lanzador abridor Justin Verlander comenzará la temporada 2023 en la lista de lesionados.

Verlander posee una tensión baja en el redondo mayor, un músculo en la región del hombro cerca de la articulación que ayuda a producir el movimiento del brazo. El veterano reveló dijo que no le gustaba cómo estaba lanzando esta primavera, y ahora vemos una de las razones.

Verlander estaba programado para lanzar justo este domingo ante los Miami Marlins.

La expectativa inicial es que Verlander podrá continuar lanzando y puede perderse solo algunas aperturas programadas para comenzar el año.

Justin Verlander firmó un contrato de tres años con los Mets en la temporada baja, quien viene de ganar el premio Cy Young de la Liga Americana con los Houston Astros en el 2022, sieno desta la tercera vez que consigue ganar ese premio.

Nueva York aún tiene que nombrar un reemplazo y si cambiarán las aperturas de Senga o Carlos Carrasco.

