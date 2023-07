Kevin Durant: "Todo el mundo consume marihuana en la NBA"

Uno de los principales cambios en la normativa de la NBA y NBPA sobre uso de sustancias es la regulación del uso de marihuana por los jugadores. Una medida aplaudida por muchos, entre ellos Kevin Durant. Lo que se debate ahora es si el jugador de los Suns es uno de los promotores de esa medida.

Kevin Durant: "It's like having a glass of wine."



David Letterman: "So did you smoke today?"



KD: "Yeah. I'm actually high right now."



Happy 4/20 🌬pic.twitter.com/OinCnZ1i6P