La decisión del hombre que atrapó la pelota del jonrón 700 de Pujols

El hombre que atrapó la pelota del jonrón 700 de Albert Pujols el pasado viernes tiene la intención de quedársela, rechazando múltiples ofertas por la pelota antes de irse del Dodger Stadium con ella en su poder, según Ben Verlander de Fox Sports.

El aficionado no identificado ahora posee una parte de la historia del béisbol, ya que Pujols se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en batear 700 jonrones.

Was just informed by a friend at Dodger Stadium that the guy that caught home run #700 from Albert Pujols is intending to keep it.



He was approached. Offers were presented. Then left the stadium with the ball.



At least for now… He’s holding on to the prized possession