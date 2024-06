Cerveza The One hizo historia al convertirse en la primera cerveza dominicana en patrocinar la National Basketball Association (NBA). Este logro no solo destaca el compromiso de la marca con el deporte, sino que también brinda a sus consumidores experiencias inolvidables, a quienes llevó a la final de la NBA 2024

Este año, la final de la NBA fue especialmente significativa para los dominicanos, ya que Al Horford, estrella de los Boston Celtics, se convirtió en el primer dominicano en ser campeón de la NBA, llevando el orgullo de su nación a lo más alto del baloncesto mundial.

Cerveza The One: llevándote al corazón del baloncesto

En esta ocasión, seis afortunados ganadores tuvieron la oportunidad de vivir el emocionante Juego 3 de la final de la NBA entre los Boston Celtics y los Dallas Mavericks en Dallas, Texas, el 12 de junio. La emoción comenzó con la convocatoria lanzada en las redes sociales de Cerveza The One, donde los participantes debían escribir un comentario original explicando por qué debían ser los ganadores utilizando la palabra «The One» y seguir la cuenta oficial. Tras una ardua selección, los seis ganadores fueron anunciados el miércoles 5 de junio, generando gran expectativa y entusiasmo.

Un viaje inolvidable

Los afortunados ganadores recibieron un paquete completo que incluía pasajes de ida y vuelta, transporte, viáticos y hospedaje. Desde el momento en que aterrizaron en Dallas, la experiencia fue de primer nivel. Acompañados por el reconocido influencer y host radial Luiyny Corporán, los ganadores disfrutaron cada instante del viaje, desde la llegada al hotel hasta el ambiente vibrante del estadio.

La magia del Juego 3: Celtics vs. Mavericks

El Juego 3 de la final de la NBA fue un espectáculo de pura adrenalina. Los Boston Celtics, apoyados por su estrella Al Horford, demostraron una vez más por qué son uno de los equipos más emblemáticos de la liga. En un partido reñido, los Celtics se impusieron a los Dallas Mavericks por 106-99, acercándolos a un emocionante partido final de la temporada.

Los ganadores de Cerveza The One tuvieron el privilegio de presenciar esta histórica victoria, viviendo de cerca la intensidad y emoción que solo un juego de la final de la NBA puede ofrecer. La atmósfera en el estadio era electrizante, con cada canasta celebrada con júbilo y cada jugada coreada por miles de fanáticos apasionados.

Una experiencia más allá del juego

Pero la experiencia no se limitó solo al partido. Cerveza The One y Luinny Corporán se aseguraron de que los ganadores disfrutaran de una experiencia completa en Dallas. Desde recorridos turísticos por la ciudad hasta cenas exclusivas, cada momento estuvo lleno de sorpresas y diversión, compartiendo momentos únicos con otros fanáticos del baloncesto.

Luinny Corporán compartió en sus redes sociales parte del “coro” con The One.»Ya frenamos en Dallas disfrutando del Juego 3 de esta final. Andamos con este coro y la mejor cerveza The One». Su entusiasmo y carisma añadieron un toque especial al viaje, haciendo que la experiencia fuera aún más memorable para los ganadores.

La celebración del orgullo dominicano

Este patrocinio histórico de la NBA por parte de Cerveza The One también destaca el orgullo dominicano en el baloncesto. Con jugadores dominicanos como Al Horford y Karl-Anthony Towns destacándose en la liga, la presencia de Cerveza The One en la NBA reafirma el talento y la excelencia del deporte dominicano en el escenario internacional.

Además, la marca ha sido un pilar en el apoyo a torneos nacionales, como ABASACA en la Zona Norte y el torneo de Santo Domingo. Este nuevo paso como patrocinador oficial de la NBA consolida aún más su dedicación al fomento del deporte y la cultura deportiva en la República Dominicana.

Más sorpresas por venir

Cerveza The One no solo celebra este logro con un evento espectacular, sino que también tiene preparadas una serie de emocionantes sorpresas para sus consumidores. Los fanáticos del baloncesto y los amantes de la cerveza pueden esperar actividades exclusivas, promociones especiales y mucho más. Para no perderse ninguna actualización, se invita a todos a seguir las redes sociales de la marca Cerveza the One.

La experiencia vivida por los seis ganadores en el Juego 3 de la final de la NBA es solo el comienzo de una serie de eventos y promociones que Cerveza The One tiene planeados. Esta asociación con la NBA marca un hito significativo y promete traer muchas más alegrías y sorpresas para los consumidores en el futuro.