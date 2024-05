The One: Patrocinador Oficial de la NBA en República Dominicana

Cerveza The One se enorgullece en anunciar su histórico patrocinio de la National Basketball Association (NBA), convirtiéndose en la primera cerveza dominicana en alcanzar este logro. Este patrocinio representa un hito significativo tanto para la marca como para el deporte dominicano.

El compromiso de The One con el baloncesto en la República Dominicana es reforzado con este nuevo acuerdo con la NBA lo reafirma. La asociación llega en un momento crucial, ya que dos de los jugadores dominicanos más destacados, Al Horford y Karl-Anthony Towns, están luchando por el título de este año en la NBA. Estos atletas han llevado el orgullo dominicano a la cancha, representando la excelencia y el talento del baloncesto de nuestra nación.

En su trayectoria, Cerveza The One ha sido un pilar fundamental en el apoyo a torneos nacionales como ABASACA en la Zona Norte y el torneo de Santo Domingo. Este nuevo paso como patrocinador oficial de la NBA consolida aún más su dedicación al fomento del deporte y la cultura deportiva en el país.

Además del prestigio asociado con esta alianza, cerveza The One tiene preparada una serie de emocionantes sorpresas para sus consumidores. Los fanáticos pueden esperar actividades exclusivas, promociones especiales y mucho más, todo ello comunicado a través de las redes sociales de la marca.

The One invita a todos los seguidores del baloncesto y amantes de la cerveza a unirse a esta celebración y a mantenerse atentos a sus redes sociales (@cervezatheone) para no perderte ninguna actualización.