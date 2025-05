Sostiene que el respaldo empresarial es de casi un 70%, lo que ha hecho de la LNB una entidad sólida

Reza un conocido refrán: “Lo que está a la vista no necesita espejuelo”. Ese dicho popular va a acorde con el crecimiento que, desde 2010, viene registrando la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) y que la ha llevado a convertirse en un referente en el deporte de la República Dominicana. Ese incremento logrado durante todo ese tiempo se debe al respaldo que ha recibido por parte del empresariado hasta la fecha.



“La LNB es la única institución de baloncesto que une a ocho empresarios a pensar en este deporte”, dijo Mir durante el almuerzo de elCaribe y CDN. “Nuestra fortaleza está en ese apoyo empresarial que cada franquicia tiene. Ya no tenemos una dependencia directa del sector gubernamental, sino que es una inversión privada en casi un 70 por ciento. La inversión privada ha sido fundamental para nuestra liga desde el 2010”, agregó.



El caso más reciente de ese respaldo lo ejemplificó el ingeniero Manuel Estrella, con la unión histórica entre Metros de Santiago y Cibao FC.



“La presencia de ellos nos da la permanencia de poder desarrollar el torneo que hacemos con el nivel técnico y la capacidad de llegar”, sostuvo Mir.



En la actualidad, la LNB está integrada por ocho equipos. Además de Metros de Santiago, figuran Marineros de Puerto Plata, Soles del Este, Cañeros de La Romana, Leones de Santo Domingo, Titanes del Sur, Reales de La Vega e Indios de San Francisco.



“La presencia de esos empresarios les da mayor solidez al evento. Recordar que este es un torneo muy costoso por la cantidad de partidos (106) que transmitimos”, dijo el presidente de la LNB.



Las expectativas para este torneo



Sobre las expectativas creadas para este nuevo torneo, Antonio Mir las consideró altas. “Este es el año de la Liga”, dijo Mir. “A los fanáticos que apoyen la Liga. Este torneo será un tanto diferente y nosotros lo hemos nombrado el año de la liga. La temporada 2025 llega con muchas novedades y desafíos, pero también con una visión clara de crecimiento y consolidación. Queremos que esta liga sea un ejemplo de excelencia, innovación y compromiso social”, agregó.



Citó que entre los trabajos realizados previo al inicio del torneo, figura la integración del artista urbano Avelino Junior Figueroa (Lápiz Consciente) como embajador de la LNB, la adquisición de Metros por parte de Cibao FC, así como promocionar nuevas indumentarias para el público.



“Eso ha generado gran interés y con un nivel mucho alto de lo acostumbrado porque tenemos una gran cantidad de jugadores de renombre que estarán iniciando desde el primer día del torneo. Con esto queremos involucrar al fanático a que estén con nosotros durante todo este trayecto del torneo y para eso estamos iniciando con un nivel bastante alto y eso ha llamado mucho la atención del fanático y de los patrocinadores”, puntualizó.

Desde la izquierda Frank Camilo (director de CDN Deportes), Neftalí Ruiz, Nelson Rodríguez (director de elCaribe), Antonio Mir (presidente de LNB), el ingeniero Manuel Estrella, Alba Nely Familia (directora de CDN), Ramón Hipólito Mejía y Manuel Acevedo.

Durante el almuerzo de elCaribe y CDN, Antonio Mir se hizo acompañar de Jorge Mota, director de relaciones públicas de la Liga Nacional de Baloncesto.



El torneo de la LNB inició anoche con dos partidos, uno en el Polideportivo de San Cristóbal entre Titanes del Sur y Reales de La Vega, así como en el Oscar Gobaira de Santiago entre Metros y Cañeros de La Romana.



“Asimismo, hemos desarrollado varias ideas que ha surtido efectos como el de la ‘Liga que rompe’ a través del mercadeo junto a Lápiz Consciente y este vínculo no es un invento de nosotros. Con esto estamos vinculando lo que es deporte, cultura y moda”.



Señaló, que además del Lápiz Consciente, durante el desarrollo del torneo, otros artistas urbanos también serán integrados en apoyo de cada una de las franquicias de la LNB. Sostuvo que la empresa ‘OiO Clothings’ confeccionará uniformes especiales para los equipos, llamados “City Edition”. “Con esta alianza nuestro objetivo es seguir aumentando esa conexión de la LNB con sus seguidores y expandir el alcance de la liga. Tenemos un compromiso con la liga y con los jóvenes que son el soporte y el apoyo de este proyecto. Este año muchas personas van a ver los cambios que tendrá la liga en cuanto a proyección y labor social”.



Otros de los puntos tocados durante el almuerzo están la parte de la seguridad en cada uno de los recintos deportivos que acogerán encuentros durante toda la temporada completa. “Los equipos están muy bien preparados en esa parte”.



Transmisión



Otra de las novedades que tendrá el torneo de la LNB es la alianza con CDN Deportes, donde estará la acción de cada jornada en televisión abierta. También los juegos seguirán disponibles por YouTube en el canal LNBRDTV, donde cada año la liga ha incrementado su cantidad de visitas. De martes a sábado, las jornadas comenzarán a las 8:00 y 8:30 de la noche, mientras que los domingos se iniciarán a las 5:00 y 6:00 de la tarde, respectivamente.



La campaña regular será de 14 juegos para cada equipo y se extenderá hasta el domingo 22 de junio. El Juego de Estrellas será el domingo 15 de junio. Los seis mejores conjuntos de la ronda preliminar pasarán a la fase de eliminación, donde cada uno disputará 10 encuentros, dos contra cada rival.



De esa fase avanzarán cuatro equipos a la serie semifinal, que serán al mejor de cinco compromisos. El número uno se medirá al cuarto clasificado y el segundo al tercero. La gran final de La Súper Liga de la LNB será un 7-4.

Antonio Mir (centro) durante su participación en el programa “Despierta con CDN”.

Tope salarial por equipos



Antonio Mir reveló que cada equipo cuenta con un tope salarial que llega a los 12.5 millones de pesos para ser invertido en el pago de nómina de los jugadores por todo el torneo.



“Esto no quiere decir que los equipos no se pasen. El equipo puede pasarse, pero puede tener una penalidad. De lo que excede después de los 12.5 millones de pesos, el equipo tendrá que pagar un 50% a la liga como penalidad para ser invertido en las demás franquicias que no excedieron el tope”, manifestó.



Calificó la reglamentación de la LNB de sana, pero a la vez estricta, lo que impide tener “favoritismo” con cierto equipo. “Este es el único torneo que sienta a ocho empresarios a tomar decisiones de negocios de baloncesto en la República Dominicana. Además contamos con un sistema de arbitraje bastante fuerte”.



Expansión



Sobre la decisión, en un futuro no lejano de la Liga Nacional de Baloncesto de crecer en número de equipo, Mir señaló que por el momento no está contemplado, a pesar de no descartarlo.



“Hemos recibido intensiones de Moca, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santiago con una segunda franquicia. Llegará el momento de hablar de expansión, pero primero son muchos los temas que hay que terminar”, expuso el máximo incumbente de la LNB. “Imagínate una expansión de dos equipos más, cuántos partidos tendríamos que jugar y para hacer un torneo con un calendario de ese tipo, la liga necesitaría una margen de tiempo mayor para poder tener un margen mayor para su desempeño”, agregó.



Expresó que, con el actual registro de equipos (ocho en total), el torneo cuenta con dos días a la semana (lunes y jueves) para el descanso de los jugadores, mientras que para la fase de semifinal, los encuentros serán interdiarios. “Esto lo hacemos para poder recuperar el tiempo del atleta, quien va muy forzado en el sentido de que tenían juegos consecutivos o largos viajes como por ejemplo de Puerto Plata a La Romana”, dijo.



Historia



La Liga Nacional de Baloncesto, antes llamada Liga Dominicana de Baloncesto (Lidoba) fue creada en 2004 por un grupo personas, encabezada por Pedro Leandro Rodríguez con el apoyo de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal). En 2009, la temporada fue cancelada debido a carencia de recursos económicos, poco apoyo de la afición y varios cambios con respecto a la fecha de inicio del campeonato.



En 2010 se anunció el regreso de la liga tras tres meses de reconstrucción con una nueva imagen y nombre. Tras estos cambios, la liga adoptó el nombre de LNB para su primer torneo, que solo contó con 36 partidos en la serie regular (nueve por equipo). Al año siguiente, la liga volvió a los habituales 80 partidos de la serie regular (20 por equipo).



Metros es el equipo con mayor cantidad de títulos obtenidos con cinco (2006, 2007, 2014, 2015 y 2017), seguido de Leones de Santo Domingo, con cuatro (2011, 2016, 2021 y 2022).

El presidente de la LNB compartió con ejecutivos y periodistas de Multimedios del Caribe.

Jugadores de calidad en este torneo

Titanes iniciarán la temporada con Richard Bautista, quien resultó ganador del premio de “Jugador Más Valioso” tanto de la serie regular como de la gran final del torneo pasado. También fue galardonado como “Defensa del Año” en 2024. Además de la calidad de sus refuerzos, Titanes esperan muy pronto las integraciones de Luis Montero, Jhonatan Araujo y de Jassel Pérez.



De su lado, Reales tendrán para comenzar a Lewis Duarte, una de las principales sensaciones del torneo pasado, así como también a Miguel Simón. Cañeros saldrán a la cancha apoyados en Jeison Colomé y Diego Colón, mientras que Metros tendrán a Juan Guerrero y Jhery Matos en sus filas y esperan muy pronto por el debut de Omar Silverio. En tanto, Indios tienen en su plantilla a Luismal Ferreiras y recientemente anunciaron el regreso de Edgar Sosa a La Súper Liga. Muy pronto esperan agregar a Juan Miguel Suero. Los Marineros saldrán al tabloncillo con Jonathan Bello y Anderson Mirambeaux, entre otros.



Asimismo, los Leones también estarán cargados de talento, con nombres de la talla de Eloy Vargas, Jaison Valdez y Jonathan Aybar. Los Soles apostarán a la juventud con las promesas Daylin Thomas, primer pick del Draft 2025, y Luis Martínez Ogando, “Novato del Año” de la justa pasada. La calidad de los refuerzos también está garantizada, con jugadores con trayectoria productiva en el país como Trahson Burrell (Leones), así como también jugadores con experiencia de NBA como Walt Lemon Jr. (Reales).

Antonio Mir resaltó el acercamiento de la LNB con el público joven.

