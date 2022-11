La "novia de Qatar 2022" en la mira por sus pronunciados escotes

Email it

Las redes sociales bautizaron a la croata Ivana Knoll como la «novia de Qatar 2022» pues acaparó las miradas de todos con su presencia en los estadios de la justa mundialista. Presencia que podría verse en peligro, pues las autoridades podrían prohibirle la entrada por mostrarse con atrevidos escotes.

La noticia levanta la polvareda sobre las restricciones para los fanáticos en Qatar 2022. En este país, las mujeres cubren su cabello con un velo negro y usan un vestido llamado «abayha» para cubrir su cuerpo. Sin embargo, esto no tiene que ser así con las turistas, a quienes sólo se les ha recomendado evitar la ropa ajustada o con escotes, además de cubrir hombros y rodillas.

En consecuencia, la «novia de Qatar 2022» ha tenido que adaptar sus atuendos para poder asistir al juego de su selección. Y aún así ha acaparado las miradas de todos, incluso ya la llaman “la fan más guapa del mundial”. Hay que recordar que hay estrictas leyes de vestimenta que impiden a las mujeres mostrar partes de su cuerpo, pues las autoridades indicaron que no se usaran prendas con escotes, pero ella ha roto la regla muy a su estilo.

En los últimos días, Ivana Knoll cuenta en sus redes cómo ha sido su experiencia. «Esto es un desastre… Lo siento por toda la gente que no puede ir al Mundial por culpa de la peor organización de la historia», aseguró también en una entrevista para el diario inglés The Sun, pero no abundó en más detalles.

¿Quién es la «novia de qatar 2022»?

Los aficionados del fútbol conocen a la modelo Ivana Knoll desde Rusia 2018. Seguidora de la selección de Croacia, Knoll se convirtió en una sensación de internet durante ese evento. Y semanas antes de iniciar la justa en Qatar, ya criticaba la organización del evento.

Nacida en Alemania, Knoll se trasladó posteriormente a Zagreb, la capital de Croacia y dice que ama el fútbol desde la infancia, ya que su padre la llevaba a ver partidos. Más allá del fútbol, Knoll también tiene su línea de trajes de baño: «Knoll Doll».

En cuanto a Knoll, es probable que siga informando sobre el Mundial en las redes sociales, donde cuenta con casi 600 mil seguidores en Instagram. Antes del partido del miércoles en el Grupo F entre Croacia y Marruecos, Knoll publicó fotos suyas dentro y fuera del estadio Al Bayt, en la cidra de Jor. «¡Croacia vamos!» compartió Knoll en Instagram.