La respuesta de Tatis Jr al lanzador que lo llamó tramposo en Ligas Menores

El dominicano Fernando Tatis Jr. habló por primera vez sobre el lanzador Kade McClure, el pitcher que lo llamó tramposo luego de permitirle un jonrón durante su asignación a rehabilitación en Triple-A con miras a su regreso a las Grandes Ligas.

McClure permitió un cuadrangular épico de Fernando Tatis Jr. en Triple-A, luego uso su red social de Twitter para tildarlo de «tramposo» horas después del partido. Hasta el momento el jardinero de los Padres de San Diego no había dicho nada al respeto hasta que llego el dia de hacer su regreso oficial a las Grandes Ligas.

Cuando le preguntaron a Tatis Jr. acerca de los comentarios de Kade McClure, este respondió diciendo:

“Eso va a suceder. Todos tienen libertad de expresión en este país. No puedo hacer nada al respecto. Simplemente, seguiré jugando este juego y disfrutaré cada parte de él” dijo Tatis Jr.

Fernando Tatis Jr. was asked his reaction to being called a cheater by minor league pitcher Kade McClure:



"That's gonna come. Everybody has freedom of expression in this country. Nothing I can do about it. I'm just going to keep playing this game and enjoy every part of it."