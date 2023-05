Los Nuggets barren a los Lakers y se instalan en las Finales de la NBA

De manera agónica, los Denver Nuggets barren la serie 4-0 sobre Los Angeles Lakers y se instalan en las primeras Finales de su historia en la NBA.

El Crypto Arena fue testigo del episodio final de la serie entre Los Angeles Lakers y los Denver Nuggets en las Finales de Conferencia del Oeste.

Los Nuggets se impusieron de manera dramática 113-111 a los Lakers, que definieron hasta los segundos finales el desenlace; LeBron James intentó hasta el final pero los visitantes mostraron gran poder a la defensiva.

The @nuggets advance to the #NBAFinals presented by YouTube TV!



DEN: 113

LAL: 111 pic.twitter.com/sJk3xAHQ95