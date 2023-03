Los números de ensueño que dejó Shohei Ohtani para ser MVP del WBC

Email it

Nadie duda ni un segundo la grandeza de Shohei Ohtani, MVP del Clásico Mundial de Béisbol y uno de los mejores jugadores actuales de la MLB. Por ello, su presencia en el torneo resultó un gran atractivo para el evento.

Japón era el tercer candidato a levantar el cetro del evento internacional de beisbol, según las apuestas. Sin embargo, al final se impuso la disciplina y talento asiático por encima de otro grandes del beisbol, como Estados Unidos, República Dominicana o Venezuela.

De esta manera, Shohei Ohtani, bateador y lanzador, fue clave para que la Selección de Japón se proclamara campeón por tercera vez en cinco ediciones, dejando claro que se trata de un rival más que consolidado.

Números de MVP

Shohei Ohtani brilló con luz propia para la causa de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol, incluyendo el ponche clave ante Mike Trout para consagrar a los asiáticos como campeones del Clásico Mundial de Beisbol.

El japonés no solo brilló desde la lomita sino donde lanzó 9.1 entradas con de récord de 2-0, efectividad de 1.86, 11 ponches y un juego salvado nada más y nada menos que la final y por primera vez en su carrerra profesional.

Al bate promedió .435, con 8 remolcadas, 9 carreras anotadas, 10 bases por bolas y 5 extrabases.

Además, lideró a Japón de principio a fin al campeonato el tercero de su historia en los clásicos (2023, 2009 y 2006) tanto deportiva como anímicamente. Incluso desde que se sumó a la selección para los juegos previos de preparación donde pegó dos jonrones uno de ellos arrodillado.

Le recomendamos leer El dinero que ganó Shohei Ohtani por ser campeón del Clásico Mundial

Los Angelinos de Los Ángeles no quería que Ohtani lanzará más en la competición hasta que retornará al equipo para preparse para su salida de opening day (día inaugural). Algo que no sucedió, ya que pitchó y sacó el out 27 de juego como cerrador.