MLB.- No puedo recordar la última vez que un pitcher novato haya reemplazado a un lanzador ganador de Cy Young en la temporada anterior y poner los numeritos de Luis Gil.

Con nueve triunfos y solo dos derrotas, la efectividad en 2.77 en 15 salidas, un total de 81.1 innings y 97 ponches, son algunas de las estadísticas que no solo ponen a Luis Gil como un candidato de mucho peso para ganar el premio de Novato del Año, sino que lo ubica entre los mejores serpentineros de las Grandes Ligas este 2024.

Sin embargo, en el horizonte pueden existir dudas sobre qué tantos innings puede tirar Gil, teniendo en cuenta que los lanzadores que regresan de una operación Tommy John como es el caso del quisqueyano, nunca lanzan 200 innings, de hecho, parece difícil ver alguno que tire más de 150 entradas.

Sobre su temporada actual y lo que ha significado para Gil este 2024, pude conversar con el lanzafuego dominicano en esta entrevista (https://youtu.be/xohkIV5UmGw ).

“La emoción ha sido bastante buena y a través de los juegos uno va agarrando más experiencia y más madurez y sigo aprendiendo” dijo Luis Gil sobre su crecimiento profesional a lo largo de estos primeros meses.

Cuando conversamos sobre los límites que pudiera tener en el resto de la contienda, esto fue lo que me respondió:

“En verdad no hay límite de innings porque yo en ligas menores he tirado bastante lanzamientos y entonces no me limitado y esto es hasta octubre si Dios lo permite” respondió Gil

Aunque Luis no es ajeno a sus numeritos y confiesa que está consciente de lo que ha podido conseguir por el momento, el derecho dominicano evita pensar mucho en el futuro y trata de concentrarse en el presente.

“Lo he pensado porque uno es humano, pero si me pongo a hacerlo siempre, me voy a desenfocar y no voy a poder competir. Lo que hago es que compito salida tras salida y que sea lo que Dios quiera” dijo Gil sobre la posibilidad de ganar un premio Novato del Año y hasta Cy Young.

Por el momento, Gil se ha vuelto un favorito de la fanaticada, la cual muchos consideran de las más difíciles del béisbol. El dominicano nos dijo que sabe que necesita del apoyo de los aficionados, pues ellos son ese 10mo hombre en el terreno que contribuye a las victorias del conjunto.

“Gracias a la gente por el apoyo, espero que sigan viendo los juegos y mandándonos bendiciones que con Dios adelante vamos a hacer muchas cosas buenas”.