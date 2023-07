Manny Machado se desahoga luego de pelotazo a 98 en la espalda

El toletero Manny Machado no está feliz con lo sucedido en el más reciente partido de su equipo ante los Piratas de Pittsburgh. Cree que se le faltó al respeto al ser golpeado por un pelotazo a 98 millas en su espalda.

El relevista también dominicano Ángel Perdomo permitió un jonrón solitario de Juan Soto. Todo indica que de manera de «desahogo» le propinó un pelotazo en la espalda al siguiente bateador que era nada y nada menos que Manny Machado. Al primer lanzamiento este se la dejó caer en la espalda a 97 millas.

Machado se enojó en el momento y de alguna manera pareciera que quería decirle algo a Perdomo. Pero los árbitros y Carlos Santana impidieron que algo malo sucediera.

Lo que dijo Manny Machado después del Juego

El Ministro de Defensa se elogió así mismo diciendo que ha madurado, asegura que si este suceso hubiese sido en años pasados aún estuviera peleando en el terreno con Ángel Perdomo.

El dominicano también agregó que siente que ya no hay respeto en el juego, diciendo que ya es un pelotero de 300 jonrones con casi 10 años de servicio, al que se supone que deberían respetar un poco mas. Sintió que él no era el indicado para ser golpeado si de venganza se trataba.

“Supongo que he madurado, si fuera 4 o 3 años antes ya todavia estuviéramos afuera. Supongo que la gente ya no respeta a la gente… 300 bombas en el programa, más de 10 años. Pero es lo que es. No hay que preocuparse. Obtuvimos la victoria, que es la parte más importante, y no pasó nada. Así que estamos bien”. dijo Manny Machado.

Cabe destacar que Angel Perdomo es un lanzador considerado “Novato”, ya que aún no acumula un año completo de servicio a pesar de que debutó en Grandes Ligas en la temporada 2021.