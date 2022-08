Marcell Ozuna es arrestado por conducir ebrio

Autoridades del condado de Gwinnett (Georgia, EEUU) arrestaron al jardinero dominicano de los Bravos de Atlanta Marcell Ozuna por conducir en estado de ebriedad.

Trascendió que Marcell Ozuna ingresó en la cárcel del condado de Gwinnett a las 4:39 a. m. de este viernes.

La policía de Norcross arrestó al jardinero y bateador designado de los Bravos por DUI y falla en el mantenimiento del carril.

BREAKING: Atlanta #Braves player Marcell Ozuna has been arrested for DUI. >> https://t.co/2zPAXEoC3i pic.twitter.com/iqDejlnPoP