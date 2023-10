El ex-lanzador de Boston, recordado por ser lanzador de nudillos, campeón con los Medias Rojas, Tim Wakefield, falleció víctima del cáncer.

En la recién concluida semana, su compañero con Boston, Curt Schilling, dejó saber que Tim Wakefield y su esposa sufrían de esa enfermedad. La familia luego publicó que Schilling no tenía permiso de dar la información.

Al momento de su fallecimiento tenía 57 años de edad. La causa de su muerte fue Cáncer Cerebral, que lo afectaba desde hace varios meses.

Especialista nudillero del cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas que se redimió tras permitir un jonrón ante los Yanquis que puso a una postemporada en 2003 y luego se destacó para que Boston rompiera su maleficio al conquistar la Serie Mundial al ganar la Serie Mundial al año siguiente.

Los Medias Rojas informaron sobre el deceso en un comunicado el domingo.

“Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de Tim Wakefield. Wake encarnaba la verdadera bondad; un esposo, padre y compañero de equipo devoto, un locutor querido y el líder comunitario por excelencia. Dio mucho al juego y a toda la nación de los Red Sox. Nuestro más profundo amor y pensamientos están con Stacy, Trevor, Brianna y la familia Wakefield».

