MLB.- El sencillo productor de Shohei Ohtani coronó una remontada de cuatro carreras en la octava entrada en su debut con los Dodgers, y Los Ángeles venció 5-2 a los Padres de San Diego en el primer partido de las Grandes Ligas el miércoles por la noche, el primer juego del deporte en el Sur. Corea.

El juego cambió cuando un roletazo de rutina atravesó las membranas del guante del primera base Jake Cronenworth mientras anotaba la carrera de la ventaja.

Ohtani se fue de 5-2 en su primer juego desde que dejó a Los Angeles Angels por un contrato récord de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers. Una multitud de 15.952 personas estuvo presente para observar en el Gocheok Sky Dome.

La estrella de dos vías, limitada al bateo tras una operación en el codo, también tuvo un error mental que provocó el último out del octavo. Fue declarado out cuando pasó la segunda base y luego no pudo retocar la bolsa mientras se retiraba con un elevado de Freddie Freeman, lo que provocó una doble matanza que puso fin a la entrada.

Una amenaza de bomba no pareció afectar los preparativos previos al partido. La policía no encontró explosivos y dijo que actuaron tras recibir un aviso de que la amenaza era contra Ohtani.

Los lanzadores de los Padres dieron nueve boletos y golpearon a un bateador, y los Dodgers tuvieron siete hits, ninguno para extrabases.

San Diego lideraba 2-1 al entrar al octavo cuando Max Muncy abrió con una base por bolas contra Wandy Peralta. Teoscar Hernández, también debutante con los Dodgers, conectó sencillo ante Jhony Brito (0-1), entre los jugadores que obtuvieron los Padres en el canje que envió al astro Juan Soto a los Yankees de Nueva York.

Josh Outman recibió base por bolas y un elevado de sacrificio de Kiké Hernández empató el marcador. Adrián Morejón relevó y Gavin Lux le pegó un helicóptero a Cronenworth que el dos veces All-Star intentó de revés. La pelota atravesó las correas del gran guante del primera base.

«Esa es una pelota de doble play», dijo el manager de los Padres, Mike Shildt.

Hernández llegó a casa con una ventaja de 3-2.

«Ese es un error grave para Cro», dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Un descanso afortunado para nosotros. Tienes que tomarlos cuando puedas conseguirlos”.

Mookie Betts y Ohtani siguieron con sencillos productores.

Betts, Ohtani y Freeman se convirtieron en los primeros MVP en batear 1-2-3 en un orden de bateo desde Joe Morgan, Pete Rose y Mike Schmidt de Filadelfia durante 10 juegos en 1993. Los únicos otros casos fueron por la Gran Máquina Roja de Cincinnati, con Rose, Morgan y George Foster el 13 de mayo de 1978 y Rose, Morgan y Johnny Bench el 5 de mayo de 1976.

Betts, trasladado al campocorto esta temporada, se combinó con Ohtani para acertar 4 de 9 en la cima del orden.

Daniel Hudson (1-0), el tercero de cinco lanzadores de los Dodgers, lanzó un séptimo de un hit. Evan Phillips lanzó una novena entrada perfecta para salvar, terminando un juego de cuatro hits que le dio a los Dodgers su sexta victoria consecutiva sobre los Padres en un primer partido.

Con su nueva esposa Mamiko Tanaka mirando desde la playa, Ohtani consiguió su primer hit con los Dodgers con un sencillo de 112,3 mph al jardín derecho contra Yu Darvish. Intentó robar la segunda, pero fue expulsado debido a la interferencia del árbitro Lance Barksdale en Campusano detrás del plato.

Xander Bogaerts adelantó a los Padres en el tercero con un sencillo productor ante Tyler Glasnow. Bogaerts se convirtió en el tercer jugador con hits en cinco naciones después de Edgardo Alfonzo y Paul Goldschmidt, según Elias Sports Bureau. Bogaerts también tiene éxitos en Estados Unidos, Canadá, México e Inglaterra.

Jason Heyward conectó un elevado de sacrificio en el cuarto, y San Diego volvió a tomar ventaja en la mitad inferior cuando Luis Campusano conectó un roletazo para doble matanza que anotó carrera.

Glasnow permitió dos carreras, dos hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas, realizando 77 lanzamientos. Los Ángeles lo adquirió de Tampa Bay en diciembre y firmó al derecho de 30 años con un contrato de cinco años y 136,5 millones de dólares.

“Todo el día fue una especie de rutina”, dijo Glasnow. “Ruidoso, ambiente fresco”.

Darvish permitió una carrera sucia y dos hits en 3 2/3 entradas.

Muncy tuvo el primer hit de la temporada, conectando un sencillo con el extremo de su bate en el segundo y hacia el centro.

Al comenzar su duodécima temporada, Bogaerts hizo su primera aparición en las Grandes Ligas en segunda cuando Ha-Seong Kim pasó al campocorto.

En el primer juego desde que MLB acortó el reloj de lanzamiento con corredores en base en dos segundos a 18, los lanzadores de los Padres fueron sancionados por cuatro violaciones, incluidas dos de Peralta y una de Darvish y una de Yuki Matsui.

Matsui, el cuarto de ocho lanzadores de San Diego, sacó dos outs en la sexta entrada de sus Padres. Acordó un contrato de cinco años y 28 millones de dólares.

Ha-Seong Kim de San Diego, jugando en su país natal, se fue de 3-0 con una base por bolas.

LESIONES

Dodgers: Los RHP Walker Buehler (cirugía Tommy John), Brusdar Graterol (inflamación del hombro), Blake Treinen (pulmón magullado) y Emmet Sheehan (inflamación del antebrazo derecho) fueron colocados en la lista de lesionados de 10 días. RHP Landon Knack fue retirado de Triple-A Oklahoma City.

Padres: Los RHP Glenn Otto (distensión mayor del redondo derecho) y Luis Patiño (inflamación del codo derecho) fueron colocados en la lista de lesionados de 15 días y el INF Tucupita Marcano (cirugía del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 9 de agosto) en la lista de lesionados de 10 días.

RHP Yoshinobu Yamamoto hace su debut en las Grandes Ligas después de acordar un contrato de 12 años y 325 millones de dólares con los Dodgers. Tuvo una efectividad de 8.38 en 9 2/3 entradas en tres salidas de entrenamiento de primavera. «No estoy realmente preocupado por los números», dijo a través de un traductor. … RHP Joe Musgrove comienza para los Padres después de tener marca de 10-3 con efectividad de 3.05 en 17 aperturas el año pasado.