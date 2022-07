Papi Cannabis, los nuevos productos de cannabis de David Ortiz vuelven a colocar al Big Papi en el centro de la noticia. A pocos días de su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown, el lanzamiento oficial de Papi Cannabis, su nueva línea de productos de cannabis en sociedad con Rev Brands, genera un aluvión de comentarios en redes sociales y no pocas felicitaciones, como la de su compañero de equipo por años Jonathan Papelbon.

Good luck getting into the cannabis biz Papi. I tried to tell you all those years we played together how much it helps, and all I heard was, man Pap you a crazy white dude! You believe me now?#Hash @davidortiz #FlowerPower pic.twitter.com/qqoUHwdgXs