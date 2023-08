Pedro Martínez se burla de los Yankees: "Son unos chihuahuas"

El miembro del Salón de la Fama Pedro Martínez recientemente tuvo algunas palabras selectas sobre los Yankees de Nueva York. Después de su dura derrota 5-0 ante los Bravos de Atlanta el martes por la noche, el dominicano histórico de los Medias Rojas de Boston no se contuvo.

Con su característico estilo sincero, Pedro Martínez comparó el desempeño de los Yankees con el de los chihuahuas, la raza de perros diminutos y adorables. ¿Por qué la comparación? Bueno, parece que quería enfatizar cómo el juego de los Yankees no estuvo a la altura de equipos como los Bravos.

Pedro Martinez just compared the Yankees to chihuahuas man this might be rock bottom for real this time pic.twitter.com/cXLv5kFbXo