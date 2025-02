Arajet, la aerolínea dominicana firmó un acuerdo con la empresa SBR Sports, representante oficial de la afamada competencia de talla mundial Ironman, un triatlón internacional que se celebrará el 4 de mayo en Cap Cana.



La aerolínea criolla en conjunto con SBR Sports, traerán al país más de mil atletas provenientes de 37 países, siendo los de mayor participación Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos, Argentina, y República Dominicana, que serán parte de la segunda edición del Ironman 70.3 Cap Cana, un evento que espera contar con más de 12,000 asistentes.



Dicho evento es reconocido como una de las pruebas más emocionantes del calendario deportivo internacional, no solo impulsa la competitividad, las condiciones físicas de los atletas, también promueve a la República Dominicana como destino turístico deportivo. Inicia con 1.9 km (1.2 millas) de natación en el océano Atlántico. Seguido por la competencia de ciclismo con 90 km (56 millas) y una carrera pedestre de 21.1 km (13.1 millas).



Gracias a este acuerdo ambas entidades desarrollarán acciones conjuntas destinadas a apoyar a los atletas que vienen a competir al país, quienes ahora tienen la oportunidad de llegar a través de los hubs de operaciones de Arajet en Santo Domingo y Punta Cana. La aerolínea también les otorgará facilidades a los atletas como la inclusión de equipaje deportivo, y descuentos especiales. El documento fue rubricado por Manuel Luna, Chief of Communications and External Affairs Officer de Arajet y Javier Herrera, Executive director de SBR Sports dominicana.



“Es para Arajet un honor apoyar competencias como estas, que apuestan a seguir fortaleciendo el deporte regional y a continuar haciendo de la República Dominicana un destino preferido para el turismo deportivo internacional”, expresó Luna. Por su lado Herrera, agradeció el apoyo recibido por Arajet como aerolínea oficial del evento, que coloca al país como destino referente y líder del turismo deportivo de alto rendimiento.