Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno, se retirará al final de la temporada para pasar más tiempo con su familia, anunció ayer el piloto alemán.



Vettel ganó sus cuatro títulos de la F1 con la escudería Red Bull entre 2010 y 2013. Su última victoria en un gran premio fue al volante de un Ferrari en 2019. Esta temporada, a bordo de su monoplaza de Aston Martin, no ha podido pasar de un sexto puesto.



“La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello”, afirmó Vettel. “A final del año quiero tomarme algo más de tiempo para reflexionar en qué me voy a centrar a continuación; tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia”, agregó el piloto.



Vettel ganó 53 carreras, la tercera mayor cantidad en la historia de la F1 por detrás de Lewis Hamilton (103) y Michael Schumacher (91). Fijó un récord del de la F1 con sus 13 victorias en 2013.



“Amo este deporte. Ha sido el foco de mi vida desde que tengo memoria”, dijo Vettel en un video difundido en su cuenta de Instagram que abrió él mismo ayer. “Pero al igual que la vida en la pista, también está mi vida fuera de de de ella. Ser piloto de carreras nunca ja sido mi única identidad”.

Vettel hizo historia al convertirse en el campeón más precoz cuando se consagró con 23 años en 2010.