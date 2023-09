LAS VEGAS, NEVADA. Saúl “Canelo” Álvarez, estelar boxeador mexicano (foja profesional de 59-2-2 con 39 victorias por nocaut), tendrá el próximo sábado un serio (¿?) compromiso cuando cruce guantes con el estadounidense Jermell Charlo.



Pero, ¿de cuál compromiso se habla? Respuesta clara: la “necesidad” de que tiene que demostrar que su pegada anestesiante sigue latente…pero debe ponerlo en práctica, de manera contundente, cuando tenga de frente a Charlo.



Canelo Álvarez no gana un combate por la vía del sueño desde que lo hizo ante Caleb Plant a quien despachó por nocaut en el noveno round con el que revalidó su cetro supermediano, el mismo que arriesgará ante Charlo, un peleador natural superwelter, pero que ha decidido subir dos divisiones para jugársela frente al sensacional púgil mexicano.



Canelo Álvarez se adueñó del cinturón supermediano el cinco de octubre del 2020 al noquear en el cuarto round al británico Rocky Fildern. La pelea fue montada en el mítico coliseo Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.



Sobre Charlo se reseña, de acuerdo con un informe ofrecido a la prensa por los organizadores del combate del próximo sábado que “su gran día comenzó con su clase de boxeo para el Club de Niños y Niñas de Stafford, un evento que formó parte de las festividades previas en Cougar Alley antes del juego de la Universidad de Houston contra Sam Houston State esa misma noche. Charlo fue reconocido y honrado dentro del campo de juego por la multitud allí presente durante una introducción formal frente al público del Estadio TDECU”.



“Houston significa tanto para mí. Sentir su apoyo me motiva muchísimo antes de afrontar la pelea más grande de mi carrera,” postuló Charlo.



Y precisó que su hermano gemelo, Jarmall Charlo, quien era el “natural” rival de Canelo Álvarez y es un peleador del peso mediano (es el actual titular de esa división con el aval del Consejo Mundial de Boxeo), se mantiene optimista.

“Mi hermano Jermell y yo hemos estado representando a nuestra ciudad (Houston, Texas) desde hace tantos años…yo sé que Houston estará en mi esquina el sábado, 30 de septiembre. Ya quiero que llegue la hora de representar a mi ciudad de gran manera”.



¿Habrá o no nocaut?



Canelo Álvarez, desde que sufrió su primer revés a la edad de 2 años ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr. -pelea celebrada el 14 de septiembre del 2013, también en Las Vegas-, no había sufrido derrota.



En su combate con Mayweather Jr. estaba en juego el cetro superwelter. Era por una unificación de esa corona y el estadounidense se llevó el triunfo por decisión mayoritaria.



El pasado siete de mayo, en el T-Mobile de esta ciudad, es decir, nueve años después de su primera derrota, fracaso ante Mayweather Jr. cayó por decisión unánime frente al ruso Dmitry Bivol. Fue en un combate de la división semipesada (175 libras).



Pero Canelo Álvarez ya no piensa en aquella amarga derrota y máxime después de salir airoso en sus posteriores combates, el primero ante su principal enemigo, Gennadiy Golovkin y John Ryder.



En la pelea con Golovkin, reveló el propio Canelo Álvarez, sufrió una lesión en su muñeca izquierda, pero ya está “completamente sano”.



Ayer, en un acto especial celebrado en el lobby del hotel MGM, Canelo Álvarez manifestó que se siente bastante bien, pero que no quiere advertir nocaut en su pleito con Carlo.



“No importa lo que los críticos digan que he perdido potencia en mi pegada. Pero lo que sí digo es que yo siente el cariño de mi gente, y estoy orgulloso de poder representar a mi país”.



Y subrayó: “Estoy al ciento por ciento bien físicamente. Y ya sano completamente de mi muñeca.

Estoy preparado para mostrarles un Canelo distinto el próximo sábado. Jermell Charlo es un gran peleador que sabe cómo boxear. Él es fuerte y no tiene nada que perder. Viene a mi división dispuesto a ganarlo todo, pero yo he estado en esta posición desde hace ya mucho tiempo y estaré listo”.

Mañana será el pesaje de ambos boxeadores

Para ayer estaba anunciada la última conferencia de prensa en la que se ofrecerían los detalles finales del combate y mañana será la ceremonia del pesaje en la que ambos peleadores deberán bajar de la báscula con 168 libras o menos para que el combate sea oficial por la disputa del cinturón del peso supermediano. En medio del lobby -como se estila cada vez que se organiza un combate mundial- se diseña un ring que es aprovechado por los fanáticos para hacerse fotos y algunas fílmicas con sus teléfonos móviles.