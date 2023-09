Al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no le llevó mucho tiempo considerar que Las Vegas es su segunda casa.



Vino acá para pelear con el puertorriqueño José Cotto el 10 de mayo de 2010, en el MGM Grand Garden Arena. Y de inmediato, el mexicano sintió el apoyo de sus compatriotas. Álvarez ganó esa pelea por nocaut técnico en el segundo asalto. Fue su primero de muchos viajes a Las Vegas.



Está de vuelta otra vez, ahora como campeón unificado de los supermedianos, y se prepara para chocar el sábado con Jermell Charlo, monarca superwelter, en la T-Mobile Arena.



Será la pelea 17 del “Canelo” en Las Vegas. “Pienso que es la capital del boxeo”, dijo Álvarez.

“Simplemente siento que es como volver a casa, porque muchos mexicanos vienen acá y me apoyan. Así que a mí me gusta pelear en Las Vegas. Hay mucha historia ahí”.



El “Canelo”, de 33 años, ha sido una gran parte de esa historia, ya sea con sus dos victorias sobre Gennady Golovkin o con un polémico empate. También aquí, derrotó a Shane Mosley, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev.



Pero su recuerdo favorito es la decisión unánime que le favoreció ante el puertorriqueño Miguel Cotto en noviembre de 2015. “Él es un gran campeón, pero ésta es mi era”, dijo Álvarez en el cuadrilátero después de aquella contienda.Álvarez (59-2-2) tiene la oportunidad de aumentar su legado en el combate ante Charlo, de 33 años y quien ha ascendido dos categorías para este pleito.



Charlo (35-1-1) es quien sube de división, pero es 4 pulgadas (10 centímetros) más alto que Álvarez, que mide 5 pies y 8 pulgadas (1,72 metros). El estadounidense tiene además ventaja de dos pulgadas y media (más de 6 centímetros) en el alcance.



El mexicano considera que su experiencia le ayudará a contrarrestar esas desventajas.

Charlo visualiza una revancha con Álvarez

Charlo habla ya de una posible revancha en caso de que derrote al “Canelo”. “No pienso que él haya enfrentado a un boxeador de mi calibre”, dijo Charlo. “Él ha enfrentado a grandes rivales, pero hay algo que yo pondré sobre la mesa y que es diferente. Yo desafío la ciencia del boxeo. Soy uno de los tipos de una generación más joven. He peleado toda mi vida”, dijo Charlo.