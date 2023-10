La madrugada de ayer, en Las Vegas, no hubo sorpresa y se cumplió el pronóstico de los expertos: el estelar boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez revalidó su cetro supermediano al derrotar por paliza al estadounidense Jermell Charlo.



Los tres jueces dieron una decisión (amplia) unánime. De esa manera marcaron los oficiales sus tarjetas: 119-108. Los tres coincidieron en sus puntuaciones a favor del campeón.



La pelea tuvo como escenario el moderno coliseo T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada y que estuvo abarrotado de fanáticos que llegaron a unos 22,000.



Tras Canelo Álvarez derribar a Charlo en el séptimo round, parecía que iba lo a noquear, pero su valiente rival logró reponer y recibir el conteo de protección (ocho segundos).



Charlo fue al piso al recibir una perfecta combinación recto largo y oppercut…. Canelo trató de rematarlo, pero faltaba poco tiempo para que llegara el sonido de la campana y dar paso al octavo asalto.



Charlo, en el siguiente asalto, volvió a recibir efectivos golpes, pero con valentía también intercambió puños y en ocasiones pudo llegarle a su rival a la cara.



Recibir efectivos puños del mexicano que mejoró su foja profesional en 60 victorias, dos derrotas e igual número de empates con 39 triunfos por nocaut



Los mejores asaltos de Canelo Álvarez fueron siete, ocho, nueve y diez…pero también en los dos últimos (11 y 12) llevó la ventaja porque siempre estuvo lanzado golpes con precisión que, sin embargo, no pudo volver a depositar en la lona a Charlo sufrió su segundo revés en su positiva carrera con 35 victorias y ha ganado19 combates por nocaut.



¿Por qué no hubo nocaut?



Canelo Álvarez al ser entrevistado por la cadena Show Time, dijo que trató de salir airoso en su pelea por nocaut, como lo quería.



“Charlo es un tremendo peleador, aguanta mucho. Aunque lo lancé a la lona en el séptimo pudo sobrevivir y caro no fue noqueado”. Señaló.



Declaró que muchas veces “uno quiero ganar por nocaut, pero si el boxeador aguanta, como fue el caso de Charlo, entonces hay que confirmarse con la victoria sea como sea”.



En todas sus declaraciones a la prensa, en medio del proceso del combate, Canelo siempre manifestó que su anhelo era salir airoso por la vía del nocaut y así complacer a fu fanaticada, pero el nocaut no llegó.

¿Quién podría ser el próximo rival de Canelo?

El pugilista mexicano Canelo Álvarez, desde que conquistó el cinturón supermediano al vencer en Nueva York por nocaut en el cuarto round el cinco de octubre del 2020 al británico Rocky Filder, no ha vuelto a perder una pelea en esa categoría. No sabe quién será el próximo en la lista como retador a su cinturón absoluto de las 168 libras, pero aseguró que está listo para “quién quiera enfrentarse a mí”.