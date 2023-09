Ambos pugilistas se enfrentarán mañana en Las Vegas. Hoy se realizará la ceremonia del pesaje

Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).- Algunos expertos se muestran “algo tímidos” en su vaticinio del combate que este sábado van a protagonizar -y en disputa el cinturón mundial absoluto supermediano- el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Jermell Charlo, de Estados Unidos.



Sin embargo, otro grupo de analistas no vacila en afirmar que Canelo Álvarez es el gran favorito y debe ganar la pelea por nocaut tal vez antes del décimo round.



Al momento de escribir este trabajo se estaba en la organización de la ceremonia del pesaje de los dos púgiles que tendrán la necesidad de bajar de la báscula con un peso que debe estar en 168 libras, o menos. Se afirma que no tendrán problemas para hacer el peso.



El moderno coliseo T-Mobile, de nuevo, será el escenario de la pelea. Esta instalación, con capacidad para acomodar a 22,000 personas, fue inaugurada el cinco de mayo del 2016 con una pelea protagonizada por Canelo Álvarez y el británico Amir Khan con una aplastante victoria, por nocaut en el sexto round del púgil mexicano, que a la sazón era el titular superwelter.



En la víspera del esperado combate, que tiene el respaldo de los cuatro organismos que gobiernan el boxeo rentable, la expectación crece. Charlo, con registro profesional de 35-1-1, es el monarca indisputado del peso superwelter (154 libras). Lo avalan las citadas cuatro organizaciones mundiales. De su lado Canelo Álvarez, con foja de 59-2-2 y con 39 victorias por nocaut, es el titular supermediano absoluto. Conquistó ese cetro el cinco de octubre del 2020, en pleito montado en el Madison Square Garden de Nueva York. Derrotó por nocaut en el cuarto round al británico Rocky Fildern. Como campeón supermediano no ha perdido un combate.



Canelo Álvarez, ¿ganará por nocaut?



Aunque de manera oficial no lo ha declarado, Canelo Álvarez irá por el nocaut. Este periodista vaticina que el mexicano ganará la pelea por nocaut antes del décimo round. Si el triunfo no termina antes del límite de los 12 asaltos, entonces igualmente será para el mexicano. La única forma de salir que tiene Charlo es por la vía de las tarjetas de los tres jueces.



Canelo, que también fue monarca del mundo en las categorías superwelter, mediano y semi completo, podría tener la siguiente estrategia: Desde el primer sonido de la campana atacar a su oponente. Será una forma de presionar a Charlo con una clara misión: neutralizar su velocidad de manos y piernas y evitar que utilice su mayor alcance con una pelea a la media y larga distancia. Canelo Álvarez, precisan los expertos, está obligado a ganar su pelea de manera contundente. Y ganar de esa forma es frenar las duras críticas de algunos periodistas (mexicanos) que no acaban de reconocer su grandeza.

Joan Guzmán es el entrenador de Charlo

Joan Guzmán, ex doble campeón mundial de boxeo (ganó los títulos supergllo y ligero junior), dijo que tiene plena confianza en una victoria del estadounidense Jermell Charlo sobre el estela púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en la pelea que este sábado celebrarán en el coliseo T-Mobile de Las Vegas, Nevada.



Guzmán, quien ha sido calificado como el mejor boxeador en la historia deportiva de República Dominicana, es el segundo en el equipo técnico de Charlo.



Preguntado por este periodista sobre las “reales posibilidades” de Charlo para derrotar a Canelo Álvarez, no vaciló en responder: “Fíjate, reconocemos la calidad de Canelo. No es fácil vencer a un boxeador de su clase, pero hemos hecho un programa de entrenamiento fabuloso. Que nadie se sorprenda si tenemos una victoria”. Reveló que Charlo, quien es hermano gemelo de Jermell Charlo actual titular del peso mediano, “me tiene plena confianza y yo hasta duermo en su casa cuando él tiene peleas grandes como esta que va a celebrar el sábado”.



Según Guzmán, pese a que su pupilo va a subir dos divisiones para poder ir al combate con Canelo y optar por el cinturón supermediano (absoluto), “no tendrán ningún problema en el pesaje”.



“Es claro que Canelo es al favorito, pero nosotros nos hemos preparado para buscar la victoria”, dijo Guzmán.



Charlo se presentará al cuadrilátero como siempre lo hace: “Con excelentes condiciones físicas y con su estilo normal”, según Guzmán. En sus anteriores dos combates, el nativo de Texas empató una, pero salió victorioso en la segunda. Esas dos peleas las protagonizó con el argentino Bryan Castaño. La primera pelea resultó empate. Al salir victorioso en el segundo combate revalidó su cetro superwelter que avalan los cuatro organismos que gobiernan el boxeo mundial (CMB, AMB, FIB y OMB). Guzmán también aseguró que Charlo, aunque es un natural peso superwelter (154 libras), cuando baje de la báscula en la ceremonia del pesaje, “no va a tener problemas…tendrá 168 libras. Es lo que nos hemos propuesto”.