Reynoso reveló panorama para Canelo en 2021

Hasta tres o cuatro peleas podrían llegar para la estrella del boxeo mundial Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2021, quien se consolidó en este 2020 en la elite con un sólido triunfo sobre el británico Callum Smith, considerado por muchos como el mejor Supermediano del mundo.



Eddy Reynoso, entrenador de Canelo, reveló que el plan inicial será pelear en febrero, mayo y septiembre, con la mente en consolidarse en la cima y quedar como campeones indiscutidos en los Supermedianos.

“Primero tenemos que cumplir con el compromiso que adquirimos cuando le ganamos a (Callum) Smith. El ganador de esa pelea tenía que defender ante el retador (Avni Yildirim) en no más de 90 días”, dijo Reynoso. “Después, están Billy Joe Saunders, Gennadiy Golovkin y Caleb Plant, son los tres que pudieran estar en mayo. No hay secretos, es lo que hay. Hasta ahora sólo he estado hablando con Eddie Hearn para lo del 27 (de febrero)”, añadió.