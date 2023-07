Email it

El ministro de Deportes y Recreación, Francisco Camacho, aseguró ayer que está esperanzado en que el Senado de la República apruebe el proyecto de ley de Política Nacional Antidopaje, que ya se conoció en dos sesiones consecutivas y de urgencia en la Cámara de Diputados.



El titular de Deportes afirmó que se ha mantenido en contacto con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, así como con otros senadores, a fines de que brinden su voto favorable al proyecto de ley. “El gobierno del presidente Luis Abinader está muy interesado en que se apruebe ese proyecto de ley, ya que con ello daremos un golpe decisivo en el combate del uso y abuso de sustancias prohibidas en las diferentes disciplinas deportivas”, sostuvo.



Se espera que el Senado conozca el referido proyecto en su sesión de mañana. La Cámara de Diputados aprobó de urgencia, hace varios días en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley de Política Nacional Antidopaje.



Explicó Camacho que todo lo que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, siglas en inglés) ha solicitado a la República Dominicana, ha sido cumplido.



El funcionario tuvo la oportunidad de reunirse, en el marco de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con María José Cessé, representante de la WADA para América Latina y Francisco León, jefe de Desarrollo de esa entidad, a quienes expuso las decisiones tomadas por el país sobre el particular. Apuntó no sentir ningún temor de que el país va a seguir el camino que siempre ha trillado, y que personalmente, siempre ha sido respetuoso de la WADA.



“De hecho, como atleta, dirigente deportivo, entrenador olímpico y como presidente por más de 16 años que he sido de una federación (taekwondo), siempre mi norte fue de que ningún atleta bajo mi responsabilidad resultara dopado”, señaló. Explicó que por esa razón “nunca” se opondrá a las sugerencias de la WADA.

Respaldo de la WADA para el país

María José Pesce dijo, en aquel momento, que con la contraparte dominicana iban a ponerse al día con las distintas situaciones y avances logrados por el país en materia de dopaje y que seguirán trabajando en lo que aún falta, con plazos bastantes justos. La uruguaya agradeció, en nombre de la Agencia Mundial, a las autoridades dominicanas del deporte por la reunión.