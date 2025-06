El Clásico Sprinter, en su versión para importados, se disputará mañana en el Hipódromo Quinto Centenario, entre seis ejemplares.



Los equipos que participarán en la competencia de mañana son Lee Alejandro (1), del Establo Doña Bella; Say When Sammy (2), del Establo The King George; Don’t Tell Amy (3), del Establo San Lázaro; Sharp Shot (4), del Establo San Lázaro; El Exterminador (5), del Establo San Antonio, así como Team Captain (6), de la cuadra Wells Stable.



La carrera será la quinta del cartel #47 del año; el cual comenzará a las 3:30 p.m. Se disputará a la distancia de 1,200 pesos. Tendrá una bolsa a repartir de RD$437,058.



Eso incluye un sobre premio de RD$175,000.00. Más el monto de lo recaudado por la cuota de inscripción de cada ejemplar (RD$17,500.00 c/u). El premio regular es RD$157,058.00.



Jinetes participantes



Lee Alejandro (1) tendrá como jinete a Esmerlin Justo, quien seguirá los planteamientos del entrenador Germán León.



Say When Sammy (2) llevará en el lomo al jinete Jimmy Jiménez, el cual recibirá instrucciones del entrenador Jorge Luis Vílchez.



Don’t Tell Amy (3) será conducida por el jinete Jonathan Estévez, bajo las orientaciones del entrenador José Ronzino.



Sharp Shot (4) cargará con el peso del jinete Jonathan Saldaña, a quien trazará pautas el entrenador Cristian Pimentel.



El Exterminador D. (5) tendrá sus bridas en las manos del jinete Trusman Quevedo, quien seguirá el plan de carrera del entrenador Juan Jiménez para mañana.



Team Captain (6) llevará en la silla al jinete Carlos de León, quien recibirá consejos del entrenador Germán León.