Con la presencia de competidores de más de 15 países del Caribe, Centro y Suramérica será celebrada los días 7, 8 y 9 de junio la cuarta edición del evento ciclístico Punta Cana Grand Prix.

En el torneo compiten más de 350 pedalistas en 8 categorías



La actividad que cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo, la Liga Municipal Dominicana, la Presidencia de la República y el Grupo Punta Cana, tendrá como sede principal la parte frontal del Blue Mall, desde donde partirán las diferentes etapas que recorren parte de la auto vía del Coral hasta Higüey y el Downtown del Distrito de Punta Cana.



Según Mario de Jesús, principal organizador de la actividad, la misma reparte $10 mil dólares en premios para los ganadores de las 8 categorías, incluyendo 2 femeninas. Las demás categorías son, elite, pre master, master A, master B, master C, recreativos y juveniles.



El jueves 6 de junio a partir de las 2: pm en el área gastronómica del centro comercial Blue Mall se realizará la entrega de kit a los pedalistas participantes y a las 6: pm se celebrará el congresillo técnico donde se discuten las reglas que regirá evento.



Las competencias inician el viernes 7 de junio a las 7:00 de la mañana con la primera etapa en la que competirán las categorías recreativos y femeninos A y B, con un recorrido de 54 kilómetros.



Luego compiten las categorías master A y B, al terminar Master A y pre master, estas dos categorías recorren 76.5 kilómetros entre Punta Cana e Higuey.



La última competencia del primer día la escenifican las categorías elite, sub 23 y juvenil con un recorrido de 84.1 kilómetro, desde Punta Cana hasta la rotonda próximo al municipio de Higüey. El sábado 8 la actividad empieza a las 7: am partiendo del mismo lugar, Blue Mall con un recorrido al Peaje #2 retornando a la rotonda, 2 veces y la llegada frente al Blue Mall.



La premiación será el domingo 9 de junio

La premiación a los campeones generales se realizará el domingo 9 a las 1:00 pm. Se les entregarán premios en efectivo a los campeones individuales, de etapas, de metas volantes, mejores dominicanos y mejores por equipos. También se premiaran con trofeos a los mejores en cada categoría. El certamen será transmitido por la plataforma de YouTube de Punta Cana Grand Prix.