Fiordaliza dice a elCaribe que el contrato con José Rubio está por concluir y solicita a Miderec que continúe como entrenador

La presencia de José Ludwig Rubio ha sido muy importante en la carrera de Fiordaliza Cofil. Los logros marcan el resurgir en la joven velocista, quien en el año 2021 se perdió varias competencias debido a múltiples lesiones.



Rubio, un experimentado entrenador de atletismo, asume la guía de ella en diciembre pasado y en poco tiempo, Fiordaliza pasó a ser una de las caras del atletismo dominicano.



“Con Rubio dejé de ser la niña huérfana”, le dice Cofil a elCaribe. “Recuerdo que duré un tiempo sin entrenador hasta que llegó ese padre para mí. Todos estos logros que he tenido se deben a él. Con Rubio existe una nueva Fiordaliza Cofil”, agrega.



Durante el desarrollo de la entrevista, realizada en el Comité Olímpico Dominicano (COD), llegó un momento en el que la nativa de la comunidad Guaymate en La Romana, informó que esa relación podría terminarse debido a que el tiempo por el que Rubio fue contratado para servir de entrenador está llegando a su final.



Ante esa situación, Fiordaliza aprovechó para hacerle un llamado a Francisco Camacho, ministro de Deportes, para que busque la manera de que Rubio pueda seguir como su tutor. “Ministro Camacho, por favor que Ludwig no se me valla. Reúnase con él para que hablen y pueda seguir como mi entrenador. Además él tiene una familia que mantener. Si dejé que se me escape, estoy fea. No será lo mismo. La base de entrenamiento tampoco será la misma”, sostuvo.



Recordó que en el Mundial de Atletismo, su marca personal bajó de 52 segundos a 50.14 para ubicarse sexta entre las mejores corredoras del orbe de los 400 metros planos. También le agregó el obtener medalla de oro en el relevo 4×400 mixto en ese certamen recién celebrado en la ciudad de Oregón, Estados Unidos, así como conquistar una presea dorada en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, realizado en Huelva, España, entre otros logros más.



“¿Qué más prueba necesitamos? Espero que esa reunión se pueda dar para que Rubio pueda seguir trabajando conmigo y así pueda continuar logrando más éxitos de los que he alcanzado junto a él”, apuntó la velocista de 21 años (27 de octubre de 2000).



Dentro de los compromisos que Fiordaliza tiene por delante están la celebración de tres Mundiales, incluido uno bajo techo. También vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y los Juegos Panamericanos de Chile, ambos el próximo año para cerrar el ciclo en los Juegos Olímpicos de París 2024. “En 2026 también quiero lucirme en casa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en el país. Para lograr todo eso, tengo que tener a mi lado Ludwig”, expresó la velocista.