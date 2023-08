Email it

Una producción natural de testosterona por encima de los niveles normales dejó a Fiordaliza Cofil fuera del Campeonato Mundial de Atletismo, según fuentes confiables.



World Athletics, regente del atletismo mundial, tiene a la dominicana fuera de competencia, aunque no castigada.



La información había circulado entre allegados al atletismo, al punto de que el entrenador de Cofil, José Rubio, se refirió al tema en una entrevista realizada en el programa radial Diamante Deportivo, el pasado 14 de junio y que está publicada en el canal de Youtube del espacio.



La especie fue confirmada a CDN por una fuente confiable, luego de que Cofil no apareció en la lista de competidores dominicanos que viajarán a la capital húngara.



“Esto es algo confidencial de Fiordaliza Cofil”, dijo Rubio en la citada entrevista. En este tipo de casos, la federación internacional trata directamente con la atleta.



Esta condición responde al nombre de hiperandrogenismo que quiere decir que produce cantidades de testosterona superiores a las habituales, lo que puede modificar su rendimiento.



El 31de marzo del presente año, World Athletics, puso en vigencia las nuevas reglas que requieren que las mujeres con más testosterona de lo normal y cierto diagnósticos de variaciones en su sensibilidad hormonal, se sometan a procedimientos médicos los niveles de testosterona a 2.5 nanomoles por litro de sangre durante 24 meses para ser elegibles para competir como mujeres en cualquier evento de atletismo.



Este tema cobró importancia hace unos años con el caso de la sudafricana Caster Semenya, que no está compitiendo por negarse a someterse a este tipo de pruebas.



La República Dominicana asistirá con ocho atletas al Mundial que se celebrará en Budapest, Hungría, entre el 19 y el 27 del presente mes.



Marileidy Paulino correrá los 400 metros planos, Alexander Ogando lo hará en los 200 metros y Rosa Angélica Ramírez competirá en lanzamiento de la bala.



La cuarteta del relevo 4X400 mixto estará compuesta por Ogando, Lidio Féliz, Anabel Medina y Mariana Pérez, con Ezequiel Suárez y Franchina Martínez como sustitutos.