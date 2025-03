Los ejemplares Dinastía Aguiar (5) y Say When Sammy (5) sorprendieron ayer con sus respectivas victorias en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$18,332.00 por partes, más las partes de cinco.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$592.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$8,110.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,797,040.00. Dinastía Aguiar (5) fue el último favorito en las apuestas entre seis ejemplares, en la cuarta carrera, la cual ganó holgadamente la yegua del Establo Petronila Carrión.



Say When Sammy (5) fue el cuarto favorito en las apuestas entre seis ejemplares, en la quinta carrera, la cual ganó cómodamente el pupilo del Establo The King George. El jinete Jesús Frías fue el más ganador del cartel #25 del año, cuando fue el primero en cruzar sobre el lomo de dos ejemplares:By Me Now Wells (2), en la segunda carrera; y Cañobanda (6), en la sexta carrera.



En la primera carrera, dominó Compressor (5), de la cuadra Coats Stable. Tuvo sobre el lomo al jinete José F. Rojas, quien fue orientado por el entrenador Enoc Coats. En la segunda, se impuso Buy Me Now Wells (2), del Establo Tibi. Cargó con el peso del jinete Jesús Frías, quien siguió las recomendaciones del entrenador Luis Valerón. En la tercera, triunfó Dancing Queen (5), de la cuadra Patricia Stable. Llevó en la silla al jinete Jimmy Jiménez, quien siguió el plan de carrera del entrenador Julio M. López.



En la cuarta, ganó Dinastía Aguiar (5), del Establo Petronila Carrión. La condujo el jinete Trusman Quevedo, quien fue instruido por el entrenador Pedro J. Aguiar. En la quinta, la victoria fue para Say When Sammy (5), del Establo The King George. Llevó sus bridas el jinete Carlos de León, quien recibió instrucciones del entrenador Jorge Luis Vílchez. En la sexta, el primero en llegar a la meta fue Cañobanda (6), del Establo Don Manrríquez. Fue guiada por el jinete Jesús Frías. La entrena Cristian Sánchez.