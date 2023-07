Email it

El Comité Olímpico Dominicano (COD) se apresta anunciar, en el día de hoy, la suspensión de al menos 90 días a las federaciones de esgrima, pentatlón moderno, surf, tiro y bádminton debido a la “crisis institucional” por las que cada una de estas entidades atraviesa en la actualidad.



elCaribe obtuvo, al menos, tres de las cartas firmadas por el ingeniero Garibaldy Bautista y Luis Chanlate, presidente y secretario general del COD, mediante resoluciones que toman como base lo establecido en los artículos 21.6, acápite C, el 21.7 y el 57 de los estatutos del organismo olímpico dominicano, y como lo indica la ley 122-05, norma que rige a las organizaciones sin fines de lucro.



Reseñan esas cartas que esas decisiones podrían ser extendidas si no cesan las causas que han generado la acción administrativa en el plazo otorgado.



Esta situación se produce luego de que estas cinco federaciones enviaran al ministro de Deportes, ingeniero Francisco Camacho, una carta con la finalidad de solicitar la reposición de los fondos asignados a estas entidades correspondientes a los meses mayo y junio del presente año, las cuales se encuentran consignadas en la Ley General de Presupuesto del Estado dominicano para el corriente año.



“Todo esto es un disparate”, señaló un presidente federativo que omitió su nombre. “Si ellos piensan que el barco se va a hundir con nosotros solos, pues no. Si se va a hundir será con todos”, agregó.



elCaribe supo, además, que esas cinco federaciones tenían previsto anoche un encuentro virtual (vía Zoom), en el que recibirían el respaldo de otras diez como muestra de apoyo ante toda esta situación.



El pasado martes 11 del presente mes, el comité ejecutivo del COD informaba que daría a conocer, en el menor plazo posible, las resoluciones adoptadas respecto a las federaciones que fueron escuchadas recientemente.

Federaciones tienen contradiciones internas

Los ejecutivos del Comité Olímpico Dominicano habían observado que esas federaciones tenían contradicciones internas que trascendieron a la opinión pública, por lo que los ejecutivos de este organismo tomaron la firme decisión de solucionar estas situaciones, con el expreso objetivo de transparentar la imagen de los organismos afiliados a esta entidad rectora ante la sociedad.