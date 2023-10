El pool de seis tuvo ayer un dividendo de RD$19,520.00 por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el monto apostado al pool de 6 fue RD$1,639,856.



Con cinco ganadores el pool de seis tuvo un dividendo de RD$792.00 El pool de cinco pagó RD$12,495.00. En la primera carrera, se impuso Luis Alberto A. (4), del Establo La Cigua. Tuvo sobre el lomo al jinete José Báez. Lo entrena Alfonso Frías. Registró tiempo de 1:06:4/5 en los 1,100 metros.

En la segunda carrera, la victoria fue para Kimura (5), del Establo Petronila Carrión. Llevó la monta del jinete Esmerlin Justo, quien siguió las indicaciones del entrenador Pedro J. Aguiar. Paró las manecillas del reloj en 1:18:1/5 en los 1,300 metros).



En la tercera carrera, dominó La Verdad Hablada (1), del Establo Petronila Carrión. La condujo el jinete Héctor Hernández, a quien instruyó el entrenador Pedro J. Aguiar. Marcó tiempo de 1:15:1/5 en los 1,200 metros. En la cuarta carrera, ganó Overstated (6), del Establo Villa Francisca. Cargó con el peso del jinete Carlos de León, a quien trazó pautas el entrenador Richard Aristy. Hizo crono de 1:28:1/5 en los 1,400 metros.



En la quinta carrera, la primera en llegar a la meta fue Primera Dama (1), del Establo San Antonio Corrió descartada. Llevó en la silla al jinete Carlos de León, quien fue orientado por el entrenador Juan Jiménez. Su tiempo fue 1:19:00 en los 1,300 metros. El ganador para fines de jugadas de bancas fue Mr. Papringo (5), del Establo Del Mar Colletion.



En la sexta carrera, el triunfo fue para Right On The Money (4), del Daylannie Stable. Llevó sus bridas el jinete Jimmy Jiménez, quien fue aconsejado por el entrenador Pedro Solano. Corrió los 1,200 metros en tiempo de 1:16:00. Exacta 4/3 (Right On The Money/Breaking Change). Quiniela 4/todos y 3/todos. Trifecta 4/3/6 (completada por Jayden’s Nightmare). Superfecta 4/3/6/1 (completada por Half Loyal).