El pool de 6 pagó ayer RD$82,504.00 en el Hipódromo Quinto Centenario, donde la yegua Wells To Wells (6) fue la gran sorpresa del cartel, al ganar en la sexta carrera, en la cual cerró como el último ejemplar favorito en las apuestas, entre los cinco que participaron en la prueba.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$2,184.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó con 4 ganadores la suma de RD$5,325.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,732,720.00.



La yegua Wells To Wells (6) hizo un gran remate en la recta final para ganar la sexta carrera, conducida enérgicamente por el jinete Manuel Ferreras.



La pupila del Establo Fuera de Pool entró a la recta final en la cuarta posición, próxima a la baranda.

Cerca de los 200 metros finales, Ferreras movió a su montura más hacia el centro de la pista y se emparejó al líder en la mayoría de los primeros 1,000 metros del recorrido, Talentoso (1); para luego pasar a una cerrada batalla con éste primer lugar, al cruzar el poste de los 100 metros finales, camino a la victoria.



El jinete José F. Rojas resultó el de más éxito de la jornada, al guiar al triunfo a dos de sus monturas: a Off Lee Graysful (5), en la segunda carrera; y a Jabari (2), en la cuarta carrera. En la primera carrera, dominó Majestic Corredor (1), del Establo Marifé. Lo condujo el jinete José L. Novas. En la segunda carrera, se impuso Off Lee Graysful (5), del Establo Los Salesianos.



En la tercera carrera, ganó Rosillo Affari (3), del Establo San Lázaro. Cargó con el peso del jinete William Luis.



En la cuarta carrera, triunfó Jabari (2), del Establo Don Andrés. Llevó sus bridas el jinete José F. Rojas.

En la quinta carrera, la victoria fue para El Rubio del Swin (2), del Establo El Rubio. En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue Wells To Wells (6), del Establo Fuera de Pool.