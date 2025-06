El pool de 6 pagó ayer RD$24,216.00 por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el Establo Los Hermanos fue el más ganador, con dos victorias de sus pupilos.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$876.00. El pool de 5 pagó RD$16,700.00. El montoque fue apostado al pool de 6 fue de RD$1,949,584.00.



Los dos ejemplares ganadores del Establo Los Hermanos fueron: Flash B. (1), en la primera carrera; y Tan Glorioso (6), en la sexta carrera.



En la primera carrera, dominó Flash B. (1), del Establo Los Hermanos. Llevó la monta del jinete Antonio Holguín, quien siguió las indicaciones del entrenador Julio C. Pérez. Registró tiempo de 1:16:1/5 en los 1,200 metros.



En la segunda carrera, se impuso Reina Linda (9), del Establo Los Salesianos. Tuvo en la silla al jinete Jonathan Saldaña, quien fue instruido por el entrenador José A. Terán. Marcó tiempo de 1:14:00 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, la victoria fue para Buy Me Now Wells (4), del Establo Doña Bella. Cargó con el peso del jinete José Villalobos, a quien le trazó pautas el entrenador Germán León. Detuvo el reloj en 1:21:3/5 en los 1,300 metros.



En la cuarta carrera, triunfó Saint Helier (4), del Establo Emma Elena. Llevó sus bridas el jinete Carlos de León, a quien orientó el entrenador Demetrio A. Correa. Hizo tiempo de 1:20:3/5 en los 1,300 metros.



En la quinta carrera, ganó Labibeh (1), del Establo Zona Roja. La condujo el jinete Jonathan Estévez, quien fue aconsejado por el entrenador Juan Tejeda. Cronometró 1:06:4/5 en los 1,100 metros.



En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue Tan Glorioso (6), del Establo Los Hermanos. Tuvo en el sillín al jinete José L. Novas, quien siguió el plan de carrera del entrenador Julio G. Pérez. Hizo crono de 1:21:3/5 en los 1,300 metros.