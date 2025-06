Las carreras tercera y quinta del cartel de hoy, en el Hipódromo Quinto Centenario, se espera que sean grandes disputas entre yeguas que participarán en esas pruebas, de acuerdo con la opinión de los expertos consultados para el Consenso Hípico.



En la tercera carrera (1,300 metros) del cartel #48 del año, competirán 6 ejemplares, cuatro de ellos yeguas, tres de las cuales son señaladas por los entendidos como las principales aspirantes a alcanzar la victoria.



La favorita es Geraldine G. (5), del Establo Hermanos Lara, cuyo jinete será Jonathan Saldaña. Luego le siguen en las preferencias, entre los más conocedores de hípica en el país, La Gioconda (1) y Buy Me Now Wells (4).



En la quinta carrera (1,100 metros) se batirán cinco potrancas nativas, entre las cuales la favorita es My Pretty Thing (2), del Establo Travesía, la cual será conducida por el jinete Trusman Quevedo.



Se le conceden buenas oportunidades de alcanzar la victoria a Labibeh (1). Un poco menos a Obidencia (5).