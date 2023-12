Tres ejemplares del Establo Marifé ganaron ayer sus respectivas carreras y acercaron a esa cuadra al liderato de victorias en el 2023, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$2,596.00.



Con cinco ganadores, el dividendo del pool de 6 fue RD$96.00. El Pool de 5 pagó RD$2,585.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,382,480.00.



El Establo Marifé suma ahora 53 victorias en la temporada, por 57 del establo líder, Emma Elena, el cual no envió ninguno de sus ejemplares al Círculo de Ganadores, este martes. Los caballos del Establo Marifé que asistieron a la foto para vencedores fueron: Sky’s The Limit (4), ganador de la primera carrera. Don´t Baggagecheck (5), el cual triunfó en la quinta competencia. Water Cay (1), el cual corrió descartado para las jugadas de bancas y pool, en la quinta prueba.



En la primera carrera, dominó Sky´s The Limit (4), del Establo Marifé. La condujo el jinete José Francis Rojas, a quien orientó el entrenador Luis Valerón. En la segunda, ganó La Gioconda (5), del Establo Fuera de Pool. Llevó sus bridas el jinete José L. Novas, que siguió las indicaciones del entrenador Genaro Rosario.



En la tercera, se impuso El Profesor VM (2), del Establo Florida. Tuvo la monta de Trusman Quevedo, con la asesoría del entrenador Víctor Meriño. En la cuarta, triunfó Don’t Baggagecheck (5), del Establo Marifé. Cargó con el peso del jinete José Francis Rojas, el cual siguió las pautas del entrenador Luis Valerón.



En la quinta, el primero en llegar a la meta fue el descartado Water Cay (1), del Establo Marifé. Llevó en la silla al jinete José Báez. Lo entrena Luis Valerón. En la sexta Carrera, se alzó con la victoria Julio Tres (3), del Establo Los Novatos. Tuvo sobre el sillín al jinete José Francis Rojas, a quien hizo recomendaciones el entrenador Víctor Solano. Corrió los 1,200 metros en tiempo de 1:13:1/5.