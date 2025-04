Los establos Hermanos Lara y San Lázaro libraron en 2024 una encarnizada pelea por el liderato de victorias, en el Hipódromo Quinto Centenario, hasta el último día de la temporada. Y la están protagonizando de nuevo en 2025.



Después de la jornada de ayer, las dos poderosas cuadras están empatadas en el primer lugar de la carrera por el premio Establo del Año, con 16 triunfos cada una. El Establo San Lázaro ganó dos carreras del cartel #32; en tanto que el Establo Hermanos Lara (líder por una victoria en 2024) envió a uno de sus pupilos al Círculo de Ganadores.



Así ha seguido la lucha de los dos establos, por la supremacía entre las cuadras del llamado Majestuoso de Las Américas (Hipódromo V Centenario). Solo que esta vez son seguidos de cerca, con 15 victorias, por el Establo Marifé, segundo en 2023, por una carrera de diferencia en su contra, con respecto al eventual líder de hace dos años, Establo Emma Elena.



En una tarde en la cual ganaron 4 de las 6 carreras los tres establos de más éxito de los últimos dos años, el pool de 6 pagó este martes RD$5,240.00. Con cinco ganadores, el dividendo del pool de 6 fue RD$152.00. El pool de 5 pagó RD$4,750.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,688,032.00.



El Establo Hermanos Lara (propiedad de Manuel Lara y Francisco Almánzar) ganó una carrera, la sexta, con su pupila Geraldine G. (1). El San Lázaro (propiedad de Alejandro Asmar) ganó con Golden Trébol (8), en la segunda carrera; y con el Gringo A. (2), en la quinta prueba. El Establo Marifé (propiedad de Elvis Antonio Atías) vio coronado a su abonado Self Defense (6), en la tercera carrera.



En la primera carrera, dominó Mamá Bonita (4), del Establo Rodríguez Racing. En la segunda, se impuso Golden Trébol (8), del Establo San Lázaro. En la tercera, la victoria fue para Self Defense (6), del Establo Marifé. En la cuarta triunfó Master Of The House (1), de la cuadra Mi Chinata Stable. En la quinta, el primero en llegar a la meta fue El Grinfo A. (2), del Establo San Lázaro.