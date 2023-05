Email it

Los funerales de la madre del periodista Osvaldo Rodríguez Suncar, Petronila Argelia Suncar Güílamo, serán mañana, anunció su familia por medio de un despacho de prensa.



El velatorio de la madre del veterano cronista deportivo será en la funeraria Blandino, de la Ave. Sabana Larga, desde la 1:30 p.m. El sepelio será al día siguiente, en el cementerio Puerta del Cielo. El cortejo fúnebre partirá desde la mencionada funeraria a las 12:00 del día. La señora Suncar Güílamo, de 89 años, falleció el sábado, después de varios días afectada por serios quebrantos de salud.



Era parte de una extensa familia, que incluye a sus hijos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, nueras y yernos. ¿Cuánto cuesta el dolor? Si costara, tendría precio. El precio sería el coste para adquirirlo. ¿Qué pude haber hecho para sentirlo tanto? Tan profundamente. Corroyendo mis entrañas. Solo sé que lo siento.



Y la razón de ello es haberla amado, tanto como la amé. Entonces, no me arrepiento, Mema. Te seguiré amando, aunque me duela para siempre. Mi madre, adiós”, escribió Rodríguez Suncar en Facebook.