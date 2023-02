Un gol de campo de Harrison Butker le dio la victoria a Kansas City sobre los Eagles de Filadelfia. Patrick Mahomes fue seleccionado el Jugador Más Valioso



Patrick Mahomes lanzó tres pases de touchdown y cargó ayer a Chiefs de Kansas City al borrar una desventaja de 10 puntos en la segunda mitad para ganar su segundo Super Bowl en cuatro años luego de derrotar 38-35 a los Eagles de Filadelfia. Los Chiefs obtienen su tercera victoria en el Super Bowl en la historia de la franquicia (1969, 2019, 2023).



Mahomes fue designado Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl. “Dije que no iba a existir nada que me detuviera, estoy agradecido con mis compañeros porque somos campeones. Todavía no somos una dinastía porque no hemos terminado”, afirmó Mahomes al final del partido. Patrick es el primer jugador en ganar el MVP de la temporada regular y el MVP del Super Bowl en la misma campaña en este siglo.

Harrison Butker conectó un gol de campo de 27 yardas a ocho segundos del final para poner el resultado final luego de que Jerrick McKinnon dejó escapar un touchdown fácil para deslizarse en la yarda 1 con 1:54 en el reloj y permitirle a Kansas City agotar el tiempo.



Abajo 24-14 luego de dos cuartos, Mahomes lanzó dos pases de touchdown en cuestión de tres minutos, a Kadarius Toney y Skyy Moore en jugadas idénticas, para capitalizar la remontada y poner a los Eagles en desventaja por primera vez en toda la postemporada.



La derrota opacó la espectacular actuación del quarterback de Filadelfia Jalen Hurts, quien finalizó con un pase de touchdown y tres anotaciones por la vía terrestre. Sin embargo, también tuvo una pérdida de balón que Nick Bolton devolvió a las diagonales en la primera mitad.



Mahomes se sobrepuso al dolor que le provocó una lesión en el tobillo, que se agravó antes de la primera mitad, cuando su equipo perdía por 10 puntos. A pesar de ello saltó al campo en el tercer cuarto para comandar la remontada.