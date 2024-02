En la prórroga, el equipo de Kansas City superó anoche a San Francisco 49ers para su segundo título consecutivo y el cuarto en su historia

Patrick Mahomes rescató dos veces a los Kansas City Chiefs este domingo y dio el pase de ‘touchdown’ a Mecole Hardman para el triunfo por 25-22 en la prórroga contra los San Francisco 49ers que dio al equipo de Andy Reid su segundo Super Bowl consecutivo y el tercero en los últimos cinco años.



Mahomes se coronó con el tercer Super Bowl de su carrera y prolongó la dinastía de los Chiefs, que lucen ahora cuatro trofeos Vince Lombardi en sus vitrinas.



Los 49ers prolongaron su sequía de victorias en el Super Bowl y no ganan el título de la NFL desde 1995.

Mahomes aseguró que todavía quieren más y que no se conforman con lo que han logrado hasta ahora.



“Sí, es el comienzo de una dinastía, pero aún no hemos terminado. Sé que vamos a celebrarlo esta noche (…), pero tenemos un equipo joven y seguiremos con esto”, aseguró Mahomes en declaraciones a la retransmisión de CBS nada más terminar el partido. Es la primera vez en 20 años que el campeón de la NFL repite anillo. “Significa muchísimo”, dijo sobre este triunfo el estelar ‘quarterback’, quien destacó las “adversidades” con las que han tenido que lidiar en esta temporada. “Estoy orgulloso de mis chicos. Esto es genial. Es legendario”, aseguró.



Después de un primer cuarto en blanco, Jake Moody abrió el marcador cuando quedaban 14:48 por jugar en el segundo cuarto con un gol de campo de 55 yardas que por un momento fue el más largo en la historia del Super Bowl.



En la prórroga, San Francisco tuvo la primera posesión y culminó la serie con un gol de campo de 27 yardas de Moody tras consumir 7:38 del reloj.



Sin embargo, Patrick Mahomes dirigió una serie de 13 jugadas que recorrió 75 yardas que finalizó con un pase de touchdown a Mecole Hardman Jr. para poner punto final al partido.