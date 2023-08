Email it

El presidente de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo lleva propuesta a la World Athletic sobre el caso testosterona de la atleta

En una reunión con delegados de varios de países, en un cuarto de mesa, con la Federación Internacional, el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, hizo una propuesta al organismo para que se analice muy bien el aspecto de los y las atletas que pasan por un proceso de hormonas de testosteronas.



El Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest, donde la República Dominicana llevará varios atletas de calidad olímpica, comenzará el próximo día 19 en esa ciudad. “Son procesos naturales que vienen con esos atletas, como el caso de nuestra Fiordaliza Cofil, hay un aspecto humano.



Indicó que hace la solicitud como Federación Dominicana de Atletismo para aportar a buscar soluciones. “Todos nacemos hombre o mujer, no quiero entrar en el debate si se hizo o no”, añadió.



Dijo que si se nació hombre, debe competir con los hombres e igual pasa con las mujeres. “Si nace con la condición humana de producir más testosterona que otra dama, nosotros estamos en condición de decirle, humanamente, que no puede competir”, dijo.



“La naturaleza la ha dotado de una condición, es un caso para estudiar, no tan sencillo, hay que buscar una solución. Sé que la World Athletic ha hecho un gran trabajo en los casos de dopaje, pero esto es un caso humano y espero se discuta, agregó Correa.



De acuerdo con el calendario de competencia de la World Athletic, la dominicana Marileidy Paulino estará corriendo el próximo domingo día 20.



Hace varios días, la Word Athletics dio oficialmente a conocer los atletas clasificados, incluyendo los nueve atletas dominicanos, ya sea por marca o ranking que estarán participando en el Campeonato Mundial 2023 que se celebrará del 19 al 27 del presente mes en la ciudad de Budapest, Hungría.