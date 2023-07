Para el caballo Glorioso B. (7), la tercera fue la vencida; tal y como pronóstico el entrenador Iván Díaz a su propietario, Osiris Bautista.



“Se lo dije al patrón (Bautista) que la tercera sería la vencida, como dicen. Y así fue”, manifestó el entrenador Díaz después de ver a su pupilo, Glorioso B. (7), ganar el Clásico Juan Pablo Duarte, la tercera pata de la Triple Corona del hipismo dominicano.



El zaíno del Establo Moisés falló en ganar las primeras dos patas del conjunto de clásicos, el Matías Ramón Mella y el Francisco del Rosario Sánchez, al quedar cada vez en segundo lugar detrás de Wicke Wells JLC (6), el cual esta vez tuvo que conformarse con el segundo puesto y no pudo engrosar la lista (17) de los triples coronado del hipismo en el país.



Los dos caballos serán los representantes del país en el Clásico del Caribe, en diciembre próximo, en Panamá.



El pool pagó RD$9,876.00 con seis ganadores, por partes, más las partes de cinco. Con cinco ganadores pagó RD$352.00.



En la primera carrera ganó Sky’s The Limit (6). En la segunda Dirty Dawg; enla tercera se impuso Twice My Age (3); en la cuarta, la victoria fue para Ing. Collado; en la quinta Glorioso B (7), mientras que en la sexta ganó Joas (6).