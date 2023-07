Email it

Casa de Campo Resort & Villas realizará la novena edición del Latin America Pro Am, uno de los campeonatos de mayor tradición en el Caribe, del 14 al 19 de agosto en los dos campos más icónicos del resort: Teeth of the Dog y Dye Fore, las joyas diseñadas por Pete Dye.



El certamen tendrá la participación de más de 40 equipos, récord histórico, con más de 150 jugadores. El evento se afianza año tras año y ya está posicionado como uno de los mejores de Latinoamérica y el Caribe con el formato de competición entre profesionales y amateurs. Esta edición contará con la representación de equipos de Argentina, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Islas Vírgenes y República Dominicana.



Además de destacados profesionales como Sebastián Saavedra, Rafael Guerrero, Miguel Suárez, Julio Zapata, Francisco Bide, Nacho Brea, Tom Tarsia, Greg Martin, Gustavo Piovano, Gonzalo Piovano, Daniel Altamirano y Vanina Colledanchise, entre otros.