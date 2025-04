La potranca Ilusionada S (2), del Establo Don Beto Racing, ganó el Clásico Día de las Secretarias, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$39,384.00 por partes.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$1,160.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$27,675.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,792,224.00. Ilusionada S (2) ganó su tercer clásico seguido: Clásico de Criadores (versión hembras); Clásico Asociación Dominicana de Dueños de Caballos; y Clásico Día de las Secretarias. La potranca que entrena Antonio Meriño hizo esta vez un punta a punta para dominar la prueba (1,400 metros), en la cual su ventaja nunca se vio realmente en peligro, después de pasar el poste de los 800 metros, cuando llegó a sacar una ventaja de unos 7 u 8 cuerpos sobre su más cercana seguidora, Insaciable A. (1).



La alazana del Establo San Lázaro llegó a acercarse a unos tres cuerpos de distancia de la ganadora (Ilusionada S), cerca del poste de los 200 metros finales, pero la rosilla volvió a tomar un veloz ritmo, el cual no pudo seguir su retadora, que llegó en segundo lugar; por delante de My Pretty Thing (3), ocupante del tercer puesto. Obediencia (4) llegó a la meta en cuarto y último lugar.



En la primera carrera, no válida para el pool de 6, ganó Alticornio (1), del Establo San Lázaro. Llevó la monta del jinete Jimmy Jiménez. En la segunda, primera válida para el pool de 6, se impuso Brookside (5), del Establo Don Andrés. Tuvo sobre el lomo a la amazona Kitsy Ycaza.



En la tercera carrera, la victoria fue para Flor María B. (1), del Establo Doña Bella. Cargó con el peso a Omar F. González. En la cuarta, triunfó Cabuya B. (3), del Establo Moisés. Tuvo en la silla a Jimmy Jiménez. En la quinta, dominó Medium Rare (6), del Establo Limpia Base. Llevó sus bridas a Carlos de León. En la sexta, la primera en llegar a la meta fue Ilusionada S (2), del Establo Don Beto Racing. Tuvo en el sillín a Kitsy Ycaza. En la séptima, ganó Geraldine G. (4), del Establo El Rubio.