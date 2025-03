El ministro de Deportes se refiere en esos terminos a la problemática que vive el movimiento deportivo local

A menos de 500 días para que Santo Domingo acoja la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la situación que vive el movimiento deportivo parece no tener una solución definitiva.



Este ambiente tiene a muchos a la expectativa dada la magnitud en la que se encuentra en la actualidad. Hay federaciones que han sido intervenidas y otras suspendidas. Asimismo, existe un “dime y direte” entre los candidatos a la presidencia de la Federación Dominicana de Esgrima, cuyas elecciones fueron suspendidas por el incumplimiento por parte de una de sus planchas.



Otro de los casos son las acusaciones entre miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano (COD). Toda esta situación ha llevado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, a la preocupación dada la cercanía de la celebración de la importante justa multideportiva que se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en el Estadio Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Manifestó que toda persona que tenga un papel protagónico en una federación en el movimiento olímpico, en el Ministerio de Deportes o en cualquier institución que tenga que ver con el presente y el futuro del deporte dominicano debe respetar al movimiento y a los atletas.



“El país no resiste un chisme más de nada y de nadie en cuanto al tema deportivo”, dijo Cruz durante su participación en el almuerzo de elCaribe y CDN. “El país está cansado de diatribas. Lo que queremos es unidad, ese emprendimiento, esa articulación y en el que todos aunamos esfuerzos para buscar ese gran protagonista, que son nuestros atletas y nuestros eventos como los son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026”, agregó.



El incumbente de la cartera deportiva señaló que este es el momento en que hay que mirar el futuro con optimismo, con esperanza y sobre todo con buena vibra de cara a esa importante cita multideportiva.



“Trato de ser una persona con los pies sobre la tierra y de no vender tampoco el país de las maravillas. Hay de todo en la viña del Señor. No podemos tampoco engañarnos ni hacer cuentos de hada”, indicó Cruz.



Expresó que el país se encuentra en la víspera de unos Juegos Centroamericanos, donde el mundo va a estar mirando a la República Dominicana.



“La prudencia, el sosiego, el respeto y la dignidad deben ser un pilar esencial para que, con responsabilidad, cada protagonista o cada actor de este gran movimiento se maneje con mucha prudencia y ecuanimidad”, expuso el ministro de Deportes.



Salto cualitativo en el fútbol



El ministro Kelvin Cruz destacó la labor que el ingeniero Manuel Estrella viene desarrollando en favor del fútbol en la República Dominicana.



“Hace un tiempo que el fútbol estuvo en las manos convencionales de nuestros líderes deportivos, Se hacía el trabajo, se hacía el esfuerzo, pero en la actualidad se ha visto un salto cualitativo. Se ha visto que hay una mano distinta, con otra visión que se ha tomado con una manera digna cada una de las instalaciones y un programa de desarrollo bien convincente”, expuso Cruz.