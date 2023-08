Wander habla de cómo llegó a ser parte del equipo para dirigir la selección de judo y de sus buenos resultados internacionales

Durante su carrera como judoca, Wander Mateo paseó su talento por diferentes competencias de gran nivel, y logró en varias de ellas importantes resultados que lo catapultaron como una de las principales figuras de la selección nacional en los últimos años.



Esa capacidad obtenida durante todo ese tiempo la sigue llevando, pero desde otro ámbito competitivo. Esta vez como entrenador de la selección, aunque reconoce que le costó adaptarse a ella.



“Uno siempre va pensando como atleta, pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va adaptando, se va enfocando, va estudiando el sistema de esa transición. Es como cuando me tocaba competir, que estudiaba a mi adversario. Todos esos conocimientos que yo tuve, ahora se los estoy transmitiendo a ellos”, dijo Mateo.



Sostiene, que durante ese proceso de cambio, retirarse de la selección le causaba dificultad porque dejaba atrás buenas sensaciones como atleta, en especial por los grandes logros que había alcanzado en competencias entre las que mencionó Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Grand Slam, Grand Prix, Mundiales, entre otros.



Wander recuerda que en 2019 se fue a vivir a Japón por dos años, estancia que aprovechó no solo para estudiar un idioma diferente al español. “Fue una gran experiencia estudiando japonés. Esa oportunidad que me dio la federación dominicana en conjunto con la japonesa me valió obtener esa beca en la Universidad de Tokai, pero fue ahí donde nació la idea de ser entrenador. Allá hice tres cursos de entrenador”, manifiesta.



Un primer reto superado



Memoriza que su primera experiencia como entrenador fue con la selección que participó en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, celebrados en 2021 en Cali-Valle, Colombia. Para ese entonces, la delegación de judocas criollos obtuvo un total de ocho medallas, diseminadas en una de oro, tres de plata y cuatro de bronce.



“Recuerdo que junto a Gilberto García (presidente de la Federación Dominicana de Judo) fuimos en busca de buenos talentos para prepararlos para que viaje con ellos a Colombia. Recuerdo que en ese grupo estaba Ariela Sánchez (ganadora de la única medalla de oro), Antonio Tornal, Omaria Ramírez Piña y un sin número de chicos que hicieron un buen trabajo”, relata el nativo de San Juan de la Maguana de 33 años (24 diciembre de 1989).



Además de estar con la selección juvenil en los juegos de Cali-Valle, también integró el cuerpo técnico en los Juegos Bolivarianos de Valledupar en 2022, así como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados recientemente en San Salvador, El Salvador



Durante su carrera como judoca, Mateo conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2019 en la categoría -66 kilogramos al derrotar, en el combate final, al brasileño Daniel Cargnin. Wander llegó a este certamen como quinto clasificado de una delegación de nueve competidores para ese entonces.



Asimismo, ha logrado preseas en campeonatos Panamericanos, entre estos bronce en Guayaquil, Ecuador en 2014; plata en Edmonton, Canadá, en 2015, y bronce en Guadalajara, México, en 2021. También se le suma medalla de plata en los Centroamericanos y del Caribe de 2010 de Mayagüez, Puerto Rico; también plata en individual y bronce por equipo en este certamen de 2014 en Veracruz, México; así como bronce en individual y por equipo en 2018 en Barranquilla, Colombia.



“Yo soy producto de los Juegos Nacionales de 2006, cuando se celebraron en Monte Plata, gané oro por equipo e individual. Fue ahí cuando comencé a visualizarme en el judo como un gran potencial. Eso me dio fuerza para con el tiempo formar parte de la selección nacional y gracias a Dios así fue”, dice Mateo.