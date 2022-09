Email it

De forma convincente y sin complicaciones las Reinas del Caribe fue lograron su segundo triunfo seguido tras disponer 3-0 (25-20, 25-16, 25-12) al seleccionado de México en el cierre de la segunda jornada del Torneo Norceca Final Six.



Las dominicanas no enfrentaron problemas para mantenerse invictas (2-0), ya que combinaron un fuerte saque, excelente bloqueo y ataque combinado para doblegar a sus rivales que ahora colocaron su foja de (0-2).



El ataque de las dominicanas fue guiado por Yonkaira Peña Isabel, con 14 puntos, Brayelin Martínez aportó 13, mientras que Madeline Guillén consiguió 11 tantos y la zurda Gaila González se fue con diez. Con su gran actuación, Peña, asume el liderato del torneo con más puntos anotados (18), en la justa que concluye este próximo sábado.



A las mexicanas se les hizo imposible burlar la férrea defensa ejecutada por las chicas que dirige el brasileño Marcos Kwiek, quien, a diferencia del domingo, no utilizó a sus estelares jugadoras, Brenda Castillo y Bethania de la Cruz.



Cuba vence a Canadá



Más temprano, el combinado de Cuba derrotó 3 por 0 al equipo de Canadá. Las cubanas estuvieron lideradas por Dezirett Madan quién logro 13 puntos, 10 de ellos en ataque, uno en bloqueo y dos en servicio.



Igual cantidad de puntos consiguió Claudia Tarín (13) nueve en ataque, dos en bloqueo y dos en servicio. Por Canadá, la mejor jugadora fue Layne Van Buskirk con nueve puntos y Melissa Langegger con siete tantos. En tanto, Puerto obtuvo su segunda victoria al derrotar 25-22, 28-26, 21-25, 25-20 Estados Unidos.



Las acciones del certamen continúan hoy con partidos entre Cuba contra México, a las 3:00 de la tarde, seguido de Estados Unidos versus Canadá, 5:00 p.m., mientras que República Dominicana se medirá ante Puerto Rico, a las 7:00 de la noche.

Abinader las recibió en el Palacio Nacional

El presidente Luis Abinader recibió ayer, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, a la selección nacional femenina de voleibol a quienes felicitó de manera personal por su impactante triunfo en la pasada Copa Panamericana que se celebró en la ciudad Hermosillo, México, donde ganaron la medalla de oro de manera invicta y por segundo año consecutivo.