El atleta petromacorisano habla con elCaribe de sus inicios en este deporte hasta clasificar al Mundial de Inglaterra

Con apenas 12 años, Leandro Peña Santana comenzaba a dar importantes pasos en la gimnasia. A esa edad tenía la idea de ser una figura de ese deporte en el país. Y el tiempo así lo pone de manifiesto. Hoy día, Peña es de las caras nuevas de la selección nacional que han sabido brillar con luz propia gracias a la dedicación y disciplina con la que ha trabajado.



“Siempre he sustentado mi carrera en esas dos palabras (dedicación y disciplina)”, dijo Peña en conversación con elCaribe. “Este es un deporte donde tienes que ponerle amor a las cosas. Si te entregas a lo que te gusta verás que todo fluirá mejor y eso es lo que ha sucedido conmigo”, agregó. Dio crédito por sus logros a sus padres, Amado Jerónimo Peña y Gladis Esther Santana, quienes lo inscribieron, con apenas ocho años en una escuela en su natal San Pedro de Macorís, bajo los lineamientos de Fernando White.



“Yo era un niño que rompía muchas cosas y es por eso que mis padres deciden inscribirme en una escuela. En principio me fue difícil adaptarme en esa escuela, pero al ver a otros niños de mi edad comencé a sentir pasión por la gimnasia y la historia en Leandro Peña es otra”, sostuvo.



Desde ese entonces, ha estado presente en importantes competencias a nivel internacional, siendo la más reciente el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística celebrado el pasado mes de junio en Rio de Janeiro, Brasil, justa en la que logró la clasificación para el Mundial de Gimnasia Artística que tendrá lugar en diciembre venidero en Liverpool, Inglaterra.



“El principal objetivo era clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador en 2023, y como Dios le tiene cosas buenas a sus hijos, también me dio la oportunidad de estar en el Mundial de Inglaterra”, dijo. Relata que para lograr la clasificación estuvo inmerso en un proceso de preparación que incluyó entrenar entre cinco y seis horas por varios días a la semana en las pruebas de piso, barra fija, anillas, arzones y caballo de saltos.



“Dios mediante espero hacer un buen trabajo en esa competencia. También sueño con estar en unos Juegos Olímpicos. Ese es el gran anhelo de todo atleta y con Dios por delante, quién sabe si lo logramos”, manifestó Peña.