Se proclamó en los 400 metros planos del Mundial de Atletismo en Budapest. Se une a Félix Sánchez

Marileidy Paulino cumplió con su anhelado sueño. Ser la primera velocista dominicana en conquistar una medalla de oro en un Mundial de Atletismo, así como ser la segunda atleta criolla que logra esa importante distinción en este deporte junto a Félix Sánchez, quien ganó dos preseas doradas en los 400 metros con vallas en Edmonton 2001 y París 2003, respectivamente.



Ayer quedó consumada esa ilusión. La nativa de la comunidad de Don Gregorio de Nizao, en Baní, corrió sin dificultad alguna para conquistar el primer lugar de los 400 metros planos del certamen, que tiene como escenario el Centro Atlético Nacional de Budapest en Hungría, al cronometrar un tiempo de 48:76 segundos y de paso quebrar su propio récord nacional (49:20).



Una vez que Marileidy cruzara la meta tras salir desde el carril número siete, se tiró al suelo rompiendo en llantos de la emoción al saber que había ganado el principal metal de esta carrera.



“Me siento muy feliz de ser campeona mundial. Dios ha obrado de una manera increíble en mi vida para este reconocimiento”, dijo a la agencia EFE la atleta dominicana, que se “imaginaba una carrera así, ganando de esa forma”.



El segundo lugar correspondió para la polaca Natalia Kaczmarek, con tiempo de 49:57 segundos, mientras que Sada Williams, de Barbados, llegó tercero a la meta con un crono de 49:60.



“Desde la primera ronda me he reservado para dar todo en esta final y se ha visto. En este momento me acuerdo de Dios, de mi familia y de mi entrenador, que no vino, pero está Dios en mi corazón”, declaró la atleta dominicana, que en Eugene 2022 se colgó la medalla de plata. “He cambiado mucho desde Eugene. Tenía una lesión y Dios obró un milagro conmigo que me ha dado este triunfo del que me siento orgullosa porque la gente joven verá un ejemplo en mi y querrá hacer deporte y se motivará viéndome”, concluyó.



La velocista Rhasidat Adeleke, de Irlanda llegó cuarta a la meta con un tiempo de 50:13 segundos; Cynthia Bolingo (Bélgica) fue quinta con 50:33; Lieke Klaver (Holanda), sexta con 50:33; Candice McLeod (Jamaica) con 51:08, y Talitha Diggs (Estados Unidos), con 51:96.



Marileidy Paulino ya fue subcampeona del mundo en Eugene 2022 en 400 metros y medallista de oro en el relevo 4×400 mixto en el mismo campeonato. Además, fue doble medallista de plata en ambas disciplinas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



También conquistó la presea dorada en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

Alexander Ogando avanza a las semifinales

El dominicano Alexander Ogando avanzó a las semifinales de los 200 metros planos del Mundial de Atletismo al llegar segundo a la meta con un tiempo de 20:14 segundos. Fue superado por el estadounidense Kenneth Bednarek, quien llegó a la meta con un crono de 20:01 segundos. El tercer puesto recayó en Alaba Olukunle Akintola, de Nigeria, con 20:54 segundos. Hoy, a las 2:20 de la tarde, el nativo de San Juan estará buscando avanzar a la final de los 200 metros cuando compita en el heat número uno y saliendo del sexto carril.